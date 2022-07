Coppia gay adotta 3 fratellini orfani: “Volevamo cambiare le loro vite, ma sono loro che le hanno cambiate a noi”

Nel corso degli anni, Cristián e Rodrigo sono stati insieme come coppia omosessuale che vive in Cile. Nel 2013 si sono sposati negli Stati Uniti e due anni dopo hanno firmato un accordo di unione civile in Cile. Infine, dopo essere stati insieme per molti anni, hanno deciso di allargare la loro famiglia. Poiché volevano diventare padri, hanno adottato tre bambini dal Servizio nazionale per l’infanzia del Paese, Sename. Tuttavia, le barriere burocratiche hanno impedito loro di raggiungere l’obiettivo.

La legge cilena impedisce alle coppie omosessuali di adottare, quindi la coppia è stata costretta a cancellare il loro accordo di unione civile. Dato che solo Cristian ha potuto presentare domanda di adozione, i bambini rimangono registrati come suoi figli legittimi, il che crea numerose limitazioni nella loro vita quotidiana. Nonostante gli ostacoli, il desiderio della coppia di diventare genitori era così forte che hanno adottato i bambini.

Nel corso del processo, la coppia ha dichiarato di non avere preferenze di età o di sesso e che “volevano solo cambiare la vita di alcuni bambini e, se fossero stati fratelli, sarebbe stato l’ideale”.

“Quando si ha un’aspettativa più ampia riguardo ai figli che si vogliono avere, i processi sono effettivamente più brevi e per il nostro, dal momento in cui siamo stati dichiarati idonei fino a quando ci hanno fatto la proposta di adozione, è trascorso un mese”, ha commentato la coppia.

La fase di conoscenza dei bambini che sarebbero entrati a far parte della famiglia è iniziata non appena le procedure sono state accettate: “Ci siamo inviati video, telefonate e videochiamate su Zoom. Abbiamo così imparato a conoscere i loro volti poco a poco”. Finalmente, un mese e mezzo dopo il completamento delle formalità iniziali, hanno potuto incontrarsi di persona. Ci hanno abbracciato e ci hanno chiamato ‘padre’, ‘papà’, tutti e cinque ci siamo abbracciati.

L’ampia copertura mediatica e l’attenzione dei social network per la loro esperienza ha ispirato la coppia a creare l’account Instagram Dos papas en Chile. Su questo account, descrivono i dettagli del loro legame a decine di migliaia di follower, che li considerano un esempio per molte coppie omosessuali che desiderano seguire le loro orme, il tutto nel contesto della controversia che circonda il voto del Parlamento cileno su una legge sul matrimonio egualitario.

La coppia ha dichiarato: “Speravamo che questi tre bambini avrebbero migliorato la nostra vita, ma alla fine siamo stati cambiati ed è stata un’esperienza gratificante”. Nonostante sia ancora difficile per le coppie gay e lesbiche adottare dei bambini, Cristián e Rodrigo non hanno mai disperato e ora si descrivono come una famiglia felice, piena di amore, rispetto e comprensione.