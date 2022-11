Curiosità su chi è Alessandra Mussolini? Età, nonno, marito, figli, Jim Carrey e Tale e quale show

Alessandra Mussolini, nipote di Benito e politico italiano a tutti gli effetti, è nota per essere una donna schietta. Scopriamo di più su ciò che la contraddistingue.

Alessandra Mussolini è consapevole del peso del suo cognome, che non è certo facile da portare. Nipote di Benito Mussolini, è oggi una delle donne più famose della televisione e si divide tra politica, opinionista e personaggio televisivo, negli ultimi anni ospite fisso di alcuni salotti televisivi molto seguiti dal pubblico italiano. Ha partecipato anche a Ballando con le Stelle, Il cantante mascherato, Tale e Quale Show e Nudi per la vita. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita!

Chi è Alessandra Mussolini: la scheda

Nome e cognome: Alessandra Mussolini

Data e luogo di nascita: 30 dicembre 1969, Roma

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Politica, personaggio tv

Ex marito: Mauro Floriani

Figli: Romano Floriani Mussolini, Clarissa Mussolini, Caterina Mussolini

Genitori: Romano Mussolini, Maria Scicolone

Social: Instagram, Facebook

La vita privata di Alessandra Mussolini: il marito e i figli

Dal matrimonio di Alessandra Mussolini con Mauro Floriani sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano (che vorrebbe fare il calciatore ed è il motivo per cui ha indossato la maglia della Lazio Primavera nella stagione 2020-2021). Una curiosità? Non solo ha dato all’unico figlio il nome del padre, ma ha anche dato a tutti un doppio cognome! La relazione con Mauro, però, non è durata per sempre, anche se i due sono rimasti uniti fino al 2013.

Nello stesso anno, Alessandra e Mauro sono coinvolti in uno scandalo: Mauro Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, era al centro di un’inchiesta su un giro di prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma. All’inizio negò tutto, ma poi ammise di aver incontrato delle prostitute. Fu proprio questa storia a causare la fine del matrimonio di Alessandra e Mauro; anche se ancora oggi lei ha dichiarato in numerose interviste di non essere riuscito a perdonarlo, è andata avanti con la sua vita e ha guardato avanti.

Curiosità su Alessandra Mussolini

È nata nel mondo della recitazione. Sua madre era una famosa attrice, Sophia Loren, e suo padre era Romano Mussolini, quarto figlio del dittatore Benito Mussolini. Si è laureata in medicina all’Università La Sapienza di Roma nel 1994. Ma prima di dedicarsi alla politica ha lavorato nel mondo dello spettacolo, recitando a soli 14 anni in Una giornata particolare di Ettore Scola. Dopo la parentesi televisiva ha tentato la carriera cinematografica lavorando con Renato Pozzetto ed Enrico Montesano. Dal 1972 al 1990 ha all’attivo più di 10 film!

Alessandra Mussolini non è solo un’attrice e presentatrice, ma anche una cantante. Nel 1982 ha pubblicato un LP che oggi è considerato una rarità da collezione. Ha doppiato un episodio dei Simpson. Su Instagram, Alessandra Mussolini ha un account ufficiale aperto da poco tempo. Nella sua biografia, si descrive come “pittrice per vocazione, cuoca per passione”. Nel marzo 2019, su Twitter, ha risposto all’attore Jim Carrey scrivendo: “Sei un bastardo”. L’attore aveva postato una vignetta che ritraeva Benito Mussolini e Claretta Petacci a Piazzale Loreto nel 1945.

Alessandra Mussolini è entrata a Ballando con le stelle nel 2020. Il suo mentore e compagno di ballo è stato il ballerino cubano Maykel Fonts. Nel corso dello spettacolo si è infortunata, ma non si è mai arresa. È anche svenuta dopo un’esibizione, ma neanche questo l’ha fermata. Dopo la sua esperienza a Ballando con le stelle, ha dichiarato di voler lasciare la politica. “Quello che farò mi è del tutto ignoto”, ha detto. “Abbiamo vissuto un anno che ci insegna che non bisogna fare piani o programmi; si vive alla giornata e si prende quello che c’è”. Nel 2022 è apparso a Tale e Quale Show sulla televisione italiana e ha partecipato a un altro programma in cui ha messo a nudo la sua pelle per una causa speciale: Naked for Life.

Quanto guadagna Alessandra Mussolini?

Alessandra Mussolini, che non è più parlamentare italiana, ha un patrimonio netto di 7 milioni di dollari. Il suo stipendio è stato ridotto di 5.000 euro al mese quando era membro del Parlamento. Alla domanda sulla riduzione dello stipendio, la Mussolini ha rilasciato una dichiarazione: “Mi trattano come una prostituta sulla Via Nomentana”.

Le liti televisive di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è diventata nota al grande pubblico anche come opinionista e personaggio televisivo. Per l’esattezza, è stato indimenticabile nei numerosi litigi avuti con: Vittorio Sgarbi durante La pupa e il secchione, Vladimir Luxuria a Porta a Porta, Andrea Scanzi e Daniele Martinelli su Twitter, il rapper Bello Figo e il blogger Daniele Martinelli. Non solo! Basti pensare che in passato ha avuto da ridire anche sulla decisione della popstar Madonna di girare il videoclip di una sua canzone a Firenze. Alessandra Mussolini ha ritenuto inopportuno infangare una delle città d’arte più amate al mondo con un video definito degradante in cui appaiono trans e prostitute. Infine, ha contestato l’apostrofo dell’attrice Sabrina Ferilli come oca rossa per aver scelto, durante il Festival di Sanremo del 1996,