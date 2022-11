Hai capito chi è Alexia? Vero nome, età, marito o fidanzato, figli e canzoni

Uno sguardo alla vita privata, all’altezza e alle canzoni di successo di Alexia.

Alexia è nel mondo della musica da molto tempo, ma non suona più al ritmo frenetico di una volta. Ha due figlie, Maria Vittoria e Margherita Armani, avute da Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani. In una delle sue ultime interviste ha confessato che a un certo punto della sua vita ha sentito fortemente il bisogno di diventare madre.

Alessia Aquilani è una cantante e cantautrice italiana residente a La Spezia. È nata lì il 19 maggio 1967. È alta 1 metro e 80 centimetri e quest’anno compie 49 anni. È una delle poche cantautrici italiane a scrivere le sue canzoni in inglese. Ha venduto più di 6 milioni di dischi, tra cui Uh La La, Dimmi Come, Gimme Love e Think About the Way. Si è esibito in 9 Festivalbar e in ben 4 Festival di Sanremo, ricevendo sempre numerosi riconoscimenti.

Un’artista con una ballata soul dal titolo Per dire di no ha vinto l’Ariston nel 2003. Continua con passione la sua carriera musicale, ma ora si concentra sulla sua famiglia, composta dalla famiglia Agnelli da parte del padre e da Andrea Camerana, nipote del famoso stilista Giorgio Armani. Non è un caso che sia lui a disegnare i suoi abiti. La coppia ha due figlie, Margherita e Maria Vittoria.

Alexia: la regina della musica dance e il successo internazionale

Alexia ha avuto una promettente performance internazionale nel corso della sua carriera. ‘Think about the way’ è diventata la sigla di Trainspotting oltre a diventare uno dei suoi più grandi successi. Si è esibita in oltre 300 concerti in tutta Europa in giorni di pioggia e roulette russa. Con “Summer is crazy” è entrata nella classifica europea nel 1996, mentre “Number One” è stata un’altra hit internazionale dello stesso anno. È stata considerata la regina della musica dance fino al suo ritorno come cantautrice pop e soul. Oltre a pubblicare 12 album di inediti e due compilation dei suoi maggiori successi, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in tutto il mondo.

Alexia torna in tv nel programma di Alessandro Greco Furore

Renato Zero e Gianni Morandi sono tra le star italiane con cui la cantante ha collaborato. Nel 2013 è stata spesso ospite de I Migliori Anni, il programma televisivo di Carlo Conti. Il 31 marzo è andato in onda su Rai2 Furore di Alessandro Greco, la cui prima puntata è stata trasmessa in prima serata.

Il 25 dicembre Alexia pubblicherà una raccolta di cover natalizie, “My Xmas”. La regina della dance anni ’90, che ha tradotto successi internazionali come “The summer is crazy”, “Uh la la” e “Me and you”, tra le altre cose, presenta ancora una volta un progetto che le ricorda le sue origini. Inizia con dieci canzoni in inglese che includono “Happy Christmas”, “Have a merry little Christmas” e “I saw mommy Kissing Santa Claus”. Alexia ha fatto un passo indietro: non è più la ragazzina che ha fatto ballare una generazione, ma una donna matura ed equilibrata. In passato, ha descritto la sua decisione di sottoporsi all’intervento come una “possibilità di sopravvivenza”, come racconta a TGcom24. Oltre a essere un’opportunità di salvezza, la sua decisione è stata anche un’occasione per liberarsi dai demoni: Sentivo di dover rendere conto di troppi demoni… Non ero più padrona della mia vita”.