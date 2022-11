Curiosità su chi è Angelo Maresca ex marito di Debora Caprioglio?

Angelo Maresca è un attore e regista del panorama cinematografico italiano, ma non solo: è stato anche pugile professionista e persino pompiere. Nato a Castelfidardo il 27 novembre 1963, è divorziato da Debora Caprioglio. Dopo una carriera di attore di grande successo – anche se iniziato tardi, a 36 anni – è diventato regista di diversi cortometraggi, documentari e lungometraggi (tra cui il sequel di Hannah Arendt).

Angelo Maresca, nato nel 1963, è figlio di Arturo Maresca e ha studiato all’American Conservatory Theater di San Francisco. Ha studiato all’American Conservatory Theater di San Francisco e ha studiato all’estero prima di tornare in patria. Con lo stesso gruppo ha debuttato sul palcoscenico con un ruolo importante e di primo piano – il protagonista – in A View from the Bridge e A Rose Tatoo, entrambi diretti da J. Losckmann. Dopo i primi passi nel mondo dello spettacolo, si dedica alla televisione, dove interpreta il medico cubano Antonio nella soap opera americana General Hospital, grazie al suo carisma e alla sua versatilità recitativa.

Dopo l’esperienza americana torna in Italia, deciso a proseguirvi la sua carriera. Insieme a Barbara Zolezzi, scrive L’avogador e i delitti della vera da pozzo, un libro sui delitti. Infine, il cinema fu la tappa successiva della sua carriera: interpretò la parte della protagonista ne La Bella di Mosca, diretta da Cesare Ferrario, e anche con Claudio Bonivento e Stefano Reali ne I Terrazzi. La collaborazione con Reali fu così proficua che collaborò con loro anche in diverse fiction televisive di successo.

Si ispira al mondo del teatro, per questo ha partecipato alla messa in scena di un’opera solista di E. Bogosian. Dopo l’ultima impresa, da qualche anno è tornato nei maggiori teatri italiani in collaborazione con il maestro Mario Scaccia e Debora Caprioglio, che sposerà nel 2008. Tra le altre collaborazioni, la Dodicesima notte di Shakespeare, che ha avuto un successo mediatico grazie alla sua natura discreta. Ha co-scritto, diretto e interpretato il cortometraggio Clochard, che gli è valso 12 premi in diversi importanti festival internazionali. The Mother è il suo progetto successivo, scritto e diretto nel 2013. È il suo primo lungometraggio e si intitola The Mother.

La storia d’amore

Kinski lanciò Debora nel mondo dello spettacolo e poi ebbe una relazione con Tinto Brass, all’epoca sposato con Carla Cipriani. Anche Sven Goran Eriksson è stato tra i protagonisti della sua vita. Nel 2008 ha sposato Angelo Maresca, attore e regista: la coppia si è separata dopo 10 anni insieme nel 2008. Non ha figli, ma ora è in pace con Francesco. Per la prima volta, Debora ha raccontato la storia del suo divorzio da Caterina Balivo alla trasmissione Vieni da me nel 2019: “Ho sposato Angelo a 40 anni. È stato un periodo meraviglioso della mia vita. Ora, però, non stiamo più insieme. Siamo ancora legati, ma i nostri percorsi si sono separati. È sempre una tragedia, un fallimento, eppure non siamo mai riusciti a chiudere la porta”. Per la coppia non sono nati figli.