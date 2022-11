Curiosità su chi è Antonino Spadaccino? Età, biografia, fidanzato, canzoni, vita privata e Tale e quale show

Antonino Spadaccino è una vera storia di successo. Ha vinto il talent show Amici e ha continuato a fare musica per anni dopo la sua vittoria.

Dopo aver vinto Amici nel 2005, il cantante Antonino Spadaccino ha avuto una carriera di successo esibendosi in vari locali del mondo. Scopriamo chi è e cosa gli è successo dopo il trionfo nella scuola di talenti più famosi della televisione, tra le luci del successo e le sfumature della sua vita dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Chi è Antonino Spadaccino e dove vive?

Antonino Spadaccino è nato a Foggia, dove tuttora vive, il 9 marzo 1983. Il suo segno zodiacale è Pesci. È un cantante affermato, diventato famoso soprattutto per aver vinto la quarta edizione di Amici. La sua carriera artistica è iniziata dopo aver lavorato a lungo nella tabaccheria di famiglia, spinto dalla musica – trasmessagli dal padre Raffaele -. Nel corso della sua carriera sul palcoscenico ha duettato con Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Grazia Di Michele e Michael Bublé; ha inoltre partecipato a numerosi concorsi canori durante i quali ha dimostrato il suo spessore di cantante. Nel 2022 lo rivedremo come concorrente di Tale e Quale Show.

La vita privata di Antonino Spadaccino

Il cantante non ha divulgato molte informazioni sulla sua vita privata e non è chiaro se sia fidanzato o meno. Una cosa però è certa: nel 2016, anno in cui ha fatto coming out come gay, spera un giorno di coronare un eventuale grande amore con il matrimonio. Nel 2016 ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition insieme alla collega Emma. Ai provini di Amici ha battuto la concorrenza di… Arisa! Il cantante, nel 2020, ha rivelato di essere stato preferito alla collega. Ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori, e suo padre ha calcato il palco con lui nel ruolo di… cantante! Ha vinto il Premio Lucio Battisti (come miglior artista emergente), piazzandosi al primo posto al Festival Internazionale della Musica. Su Instagram è seguito da decine di migliaia di follower; anche su Twitter ha migliaia di fan.