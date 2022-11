Curiosità su chi è Claudio Lauretta? Età, carriera, vita privata, moglie, figli, Colorado, Tale e quale show

Chi è Claudio Lauretta?

Chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2022 su Rai 1 venerdì sera? Claudio Lauretta, nato il 20 luglio 1970 a Novi Ligure, è un imitatore. Ha iniziato la sua carriera come giovane attore negli anni ’80, recitando in diverse compagnie teatrali di Alessandria. In seguito diventa DJ per alcune radio alessandrine e impersona il programma di Telecity Dalle 11.30 in poi con un pizzico di… Nel 1992 fa la sua prima apparizione nazionale nel programma di Rai 1 Piacere Raiuno. Nel 1995 vince il premio del pubblico al Festival Nazionale del Cabaret. Successivamente Antonio Ricci gli chiede di partecipare a Striscia la notizia; partecipa anche a due Sanremos e a programmi come Una volta al mese, Con le unghie e con i denti, Maurizio Costanzo Show, Tira & molla La notte dei misteri, La sai l’ultima?, Fac Simile, ecc.

Dal 2003 Claudio Lauretta impersona diversi personaggi in Caffelatte News e Beauty Farm su Radio Monte Carlo. Nella stagione 2004/05 ha partecipato al programma televisivo Markette – Tutto fa brodo su LA7, prodotto da Piero Chiambretti. Tra i personaggi che ha impersonato, molti politici, cantanti e personaggi dello spettacolo. Aggiorna continuamente il suo repertorio modificandolo e trasformandolo in base alle situazioni attuali. In precedenti occasioni, Marcello Reale lo ha aiutato a scrivere i testi, che ora lui e il suo chitarrista Sandro Picollo compongono da soli.

Nel 2007, l’esordio alla regia di Federico Zampaglione, Nero bifamiliare, lo vede protagonista in una parte di supporto. Dal 2009 al 2015 è stato ospite fisso del programma radiofonico Ciao Belli, in onda tutti i giorni tra le 13 e le 14. In Pietro Mennea – La freccia del Sud, Paolo Rosi ha utilizzato la sua voce per commentare il film, poiché l’audio originale era di qualità insufficiente.

Nella sesta puntata di Italia’s Got Talent, si è presentato ai provini dello show, esibendosi in una serie di imitazioni. Nel 2016, Renato Pozzetto ha impersonato Vittorio Sgarbi, Matteo Renzi e Donald Trump nel programma di Italia 1 Colorado, condotto da Luca e Paolo; nel 2017, ha interpretato Renato Pozzetto, Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca Scintilla Fubelli nello stesso programma. Bettino Craxi, Umberto Bossi e Giovanni Minoli sono stati interpretati da Minoli nella fiction Sky 1993.

Nel 2018 partecipa alla trasmissione After the News. Nel 2019 partecipa al programma Mai Dire Talk su Italia 1. Nel 2020 Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo conducono il programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene, e nel 2020 Voice Anatomy è su Rai 2. Carlo Conti continua a condurre Tale e Quale Show nel 2022.

Imitazione Bobby Solo chi è

Bobby Solo, nato a Roma il 18 marzo 1945, è un cantante, chitarrista e attore italiano. Fan accanito di Elvis Presley fin dall’infanzia, Bobby Solo ha iniziato a suonare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni. Il suo vero nome è Roberto Satti ed è nato il 18 marzo 1945. Bobby Solo è un cantante, chitarrista e attore italiano noto per la sua musica rock and roll.

Durante l’adolescenza viene notato da Vincenzo Micocci, che lo lancia nel mondo della musica italiana, quando vive a Milano. Nel 1963 debutta il suo primo 45 giri intitolato “Ora che sei già una donna “Valeria””. La carriera del cantautore è stata caratterizzata da numerosi successi. Nel 1964 debutta al Festival di Sanremo con “Una lacrima sul viso”, frutto della collaborazione con Frankie Laine. Nel 1965 canta “Se piangi, se ridi” al Festival di Sanremo e nel 1966 canta “Non c’è niente da fare”.