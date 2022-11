Curiosità su chi è Francesca Fagnani compagna di Enrico Mentana? Età, figli e vita privata

Torna su Rai2 la trasmissione Belve, andata in onda su Nove per tre stagioni, e torna Francesca Fagnani, la giornalista che ha condotto il format fin dalla prima puntata e che ha intervistato faccia a faccia un personaggio dal carattere molto forte.

Fagnani, romana, 46 anni, dottore di ricerca in filologia dantesca alla Sapienza, è entrata in Rai nel 2001 nella sede di New York. Quando è tornata a Roma era giornalista di Annozero. Ha intervistato su Il Prezzo i ragazzi che stanno scontando la pena in un carcere minorile, parlando di criminalità organizzata. Appare spesso su Quarta Repubblica, Non è l’arena e La vita in diretta come ospite o opinionista. L’anno scorso, Nicola Savino è stato ospite de Le Iene.

Enrico Mentana e Fagnani stanno insieme dal 2013. Hanno circa 20 anni di differenza. Durante un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha parlato del suo compagno: “Non parliamo di lavoro a casa perché lui non vuole. I figli? Non sono venuti e non ho voluto forzarli, quindi non era un’esigenza critica per me. Non credo che sia l’unico modo per realizzarsi”. Invece, Mentana ha figli da tre madri diverse: “Ho un buon rapporto con tutte loro. Sono meravigliosi. Non siamo proprio una famiglia allargata, ma siamo vicini”.