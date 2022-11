Curiosità su chi è Gabriel Garko? Età, fidanzato attuale ed ex compagno, malattia e Ballando con le stelle

Il pubblico italiano adora e adora Gabriel Garko. Vogliamo scoprire la sua attuale moglie, l’ex moglie, l’età, l’altezza e le foto di ieri e di oggi. Produzioni Mediaset come L’onore e il rispetto presentano il volto di Garko. Nel corso della sua carriera sono circolate voci sulle sue storie d’amore, tra cui Manuela Arcuri, Eva Grimaldi e Adua Del Vesco sono le più note. Un giorno, ospite del Grande Fratello, ha rivelato di essere omosessuale. Vogliamo sapere tutto sull’interprete.

Gabriel Garko: età, altezza, biografia, origini, fidanzato, padre e madre

Più di una dozzina di film hanno reso famoso il sex symbol italiano Gabriel Garko. Nonostante la sua vita privata sia costantemente al centro delle cronache, ha sempre negato i fatti. Solo dopo la partecipazione al Grande Fratello si è dichiarato gay. Ha potuto annunciare a tutti di aver avuto una finta relazione con Adua Del Vesco, la sua “ex ragazza”. Di conseguenza, ha potuto dire a tutti che la loro storia era una montatura e che amava un uomo. Ha lavorato in televisione e al cinema. Oltre a lavorare in televisione e al cinema, è stato co-conduttore del Festival di Sanremo. Nell’ottobre 2022 sarà anche un concorrente di Ballando con le stelle, il programma di danza di Milly Carlucci.

Conosciamo meglio Gabriel Garko e scopriamo chi sono il suo fidanzato, la sua ex moglie, la sua ex compagna e i suoi film più famosi. Ecco la sua biografia. Dario Gabriel Oliviero è nato il 12 luglio 1972 a Torino, sotto il segno del Cancro. Oggi ha 50 anni. Non ha tatuaggi visibili. È alto 192 centimetri e pesa 85 kg. Il suo account Instagram ufficiale è @gabrielgarko_official. Sua madre è di Catania, Italia, mentre suo padre è veneziano. Gabriel ha tre sorelle maggiori, Nadia, Sonia e Laura. Il nome d’arte di Gabriel Garko sarebbe stato ispirato dal cognome della madre, Garchio. Cresciuto a Settimo Torinese, si è poi trasferito a Zagarolo, in provincia di Roma. Ha aperto un maneggio, Otello, in onore del suo cavallo preferito.

Gabriel Garko: fidanzato attuale, ex compagno, ex moglie

L’attore Gabriel Garko ha avuto in passato una relazione con Gaetano Salvi, un giovane napoletano. Nonostante i 25 anni di differenza d’età, la coppia è stata insieme per diverso tempo. Attualmente si pensa che Matia Emme sia la moglie di Gabriel Garko. Vivrebbe a Milano e lavorerebbe come manager. In passato l’attore è stato oggetto di voci sulla sua presunta relazione con il collega Gabriele Rossi, che è anche un ballerino. Oltre al fatto che gli attori sono stati fotografati con lo stesso anello, Diva e Donna ha insinuato che i due fossero segretamente sposati. Le voci sull’ipotetica unione dei due attori sono terminate quando il ballerino Gabriele Rossi si è fidanzato con il cantante Lorenzo Licitra nel 2019

“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo“, aveva rivelato l’attore a Verissimo, dopo il coming out. “Sono stato con lui undici anni. Vivevamo insieme – aveva spiegato – ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”. Gabriel ha anche fatto sapere di aver sempre vissuto bene la sua sessualità e che in casa tutti sapevano. I familiari lo hanno sempre protetto. L’attore ha rivelato di non aver mai voluto dire di essere omosessuale per paura che questo potesse avere ripercussioni sul suo lavoro. Ma oggi ha capito che non è così. “Sto vagliando diverse proposte – aveva raccontato al settimanale Chi poco tempo fa – e a breve inizieranno le riprese di un film dove reciterò assieme a Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich. I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere”.

La quantità di donne nella storia di Gabriel è significativa, alcune delle quali sono di fantasia. Tra queste, Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi, sue precedenti consorti, oltre ad Adua Del Vesco, sua fidanzata dell’epoca. All’epoca molti consideravano la loro relazione fasulla, e non si sbagliavano. Nella casa del Grande Fratello, come ospite nella stagione in cui Adua era concorrente, lo stesso Gabriel ha rivelato che la loro relazione era in realtà reale.

Gabriel Garko: i film più famosi, una carriera ricca di successi

Prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha lavorato come modello e nei servizi fotografici. Ha vinto il concorso Il più bello d’Italia nel 1986, prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ha vinto numerose fiction televisive, tra cui Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. È apparso anche in diversi film d’autore, tra cui Callas Forever di Franco Zeffirelli e Senso ’45 di Tinto Brass. Attualmente è protagonista di Il sangue della rosa, Il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino: La leggenda accanto a Massimiliano Morra. Oltre ad aver partecipato a numerose fiction mediaset, Gabriel ha recitato in diversi film, tra cui Paparazzi, Poveri ma ricchi e Una moglie bellissima. Nel 2016 condurrà anche il Festival di Sanremo con Carlo Conti e Virginia Raffaele. Ha raccontato se stesso in diversi programmi televisivi e nel 2022 parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle, lo show di danza di Mill.

Ballando con le stelle

Nel 2022 Gabriel Garko approda nel dance show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, come concorrente. Lui era già stato ballerino per una notte nello stesso programma nel 2021. Gli altri concorrenti famosi che partecipano nella stessa edizione sono Ema Stockholma, Dario Cassini, Marta Flavi, Paola Barale, Alessandro Egger, Iva Zanicchi, Alex di Giorgio, Luisella Costamagna, Lorenzo Biagiarelli, Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi.