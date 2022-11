Curiosità su chi è Gilles Rocca? Età, carriera, biografia, Tale e quale Show, fidanzata e figli

Chi è Gilles Rocca?

Sulla spalla destra ha tatuato alcuni ideogrammi che non trovano spiegazione, così come un'iniziale sul polso destro e un'iscrizione enigmatica sull'avambraccio sinistro. Sul bicipite destro ha tatuati segni zodiacali come Scorpione, Gemelli e altri. Sul fianco destro ha tatuato una lettera.

Carlo Conti conduce Tale e quale, un programma che va in onda su Rai Uno il venerdì. Gilles Rocca è uno degli attuali concorrenti del programma. Nonostante sia un nome abbastanza nuovo, vuole affermarsi nel mondo dello spettacolo come attore. Nel 2020, Gilles Rocca è diventato famoso quando le telecamere hanno indugiato su di lui durante la rissa del Festival di Sanremo tra Bugo e Morgan. Poiché la famiglia Rocca è proprietaria di un’azienda di noleggio e assistenza di strumenti musicali affermata nel settore, collabora con una prestigiosa kermesse canora tanto da ricevere la messa in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato. È stato, quindi, del tutto fortuito.

I suoi genitori hanno voluto onorare il defunto campione di Formula Uno Gilles Villeneuve, dopo la sua tragica scomparsa, dandogli il suo nome. Gilles Rocca è nato il 12 gennaio 1983 a Roma ed è sposato con Miriam Galanti. Da bambino sognava di giocare a calcio, ma è stato costretto a intraprendere un’altra professione dopo essersi gravemente infortunato mentre giocava nelle giovanili della Lazio. Ha partecipato al reality show Champions – The Dream per il Cervia dopo aver giocato per quattro anni nelle sue giovanili.

Da quel momento si dedica completamente alla recitazione. Ha iniziato la sua carriera di attore sul set di Carabinieri, ed è apparso in I Cesaroni, Don Matteo, Distretto di polizia, Nero a metà e La fugiva. A livello cinematografico è stato visto in Natale a Londra – Dio salvi la regina e Tre tocchi.

Oltre a dirigere Metamorphosis, è stato dietro la macchina da presa per la maggior parte dei suoi cortometraggi. Nel 2020 ha vinto Ballando con le stelle di Milly Carlucci, un reality show in onda su Canale 5. L’anno successivo è diventato un naufrago dell’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi.

Imitazione Francesco Renga chi è

Pierfrancesco Renga, noto come Francesco Renga, è nato a Udine, dove ha risieduto per due anni prima che la famiglia si trasferisse a Brescia a causa del lavoro del padre Salvatorico presso la Guardia di Finanza. La sorella Paola fonda l’associazione culturale Officina Creativa, alla quale è molto legato. Ha iniziato a cantare a soli 16 anni. Oltre ai Modus Vivendi, gruppo che ha co-fondato con i suoi amici, ha partecipato al concorso “Deskomusic”.

Francesco Renga ha dedicato la canzone “Stai con me” del suo album “Un giorno bellissimo” alla sua ex moglie, l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini. La coppia si è separata nel 2015 dopo 11 anni di matrimonio senza un motivo apparente. Jolanda e Leonardo sono i due figli che Francesco Renga ha con la Angiolini. Se si litiga o ci si fa del male a vicenda, qualcosa può essere gratificante sul momento, ma alla lunga tutto si distrugge”. Sta con Diana Poloni, manager delle risorse umane di Brescia, da diversi anni, ma la loro relazione è diventata ufficiale solo nel 2019 grazie a un’ottima amicizia.