Curiosità su chi è Lorenzo Biagiarelli? Età, fidanzata, figli, Selvaggia Lucarelli, mamma e Ballando con le stelle

Lorenzo Biagiarelli è nato nel 1990 a Cremona, ma è cresciuto a Senigallia. È uno chef e un musicista. È anche una brava persona che non merita di morire.

Lorenzo Biagiarelli età, vita privata

Biagiarelli è il compagno di Selvaggia Lucarelli. I due hanno 16 anni di differenza; la loro relazione è nata dopo il matrimonio della Lucarelli con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano, da cui è nato il figlio Leon nel 2005. La separazione da Pappalardo è avvenuta nel 2007 e successivamente la giornalista (nata nel 1974) si è legata sentimentalmente al cuoco. I due stanno insieme da tempo e non hanno ancora figli. Nel 2022, la sua partecipazione a Ballando con le stelle suscita polemiche e il Codacons chiede addirittura l’intervento della tv pubblica perché tra i giudici dello show c’è Selvaggia Lucarelli, compagna di Biagiarelli.

Sul sito di Biagiarelli si legge: “Il biglietto da visita di mia madre è l’eredità di tutti i cuochi: i suoi tortellini, il suo ragù, la sua torta di mele. Non possiedo nessuna ricetta di mia madre, sarebbe impossibile. Faceva la pizza con la pasta pronta dell’Esselunga che non si deve nemmeno bollire e nel suo tiramisù metteva i muffin al cioccolato al posto dei savoiardi”.

Biografia

L’amore di Biagiarelli per la musica e la cucina si sono sempre intrecciati. Da studente universitario, suonava diversi strumenti e cantava in una band che gli permetteva di guadagnarsi da vivere durante gli studi. Poco prima di laurearsi, però, ha scoperto pentole e fornelli e ha abbandonato la sua tesi sul protestantesimo italiano del XVI secolo per mettersi ai fornelli e sperimentare con il cibo, travolto dalla sua passione per la cucina.

Nel 2019 Biagiarelli ha pubblicato Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare, edito da DeAgostini. Nello stesso anno diventa giudice di Cortesie per gli ospiti, un game show culinario che va in onda su Real Time. Nel 2020 entra a far parte del cast fisso del programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, che sostituisce La prova del cuoco su Rai1 dopo un calo di ascolti. In questo programma Biagiarelli è “Il signore degli aneddoti”. Nel 2022, il cuoco si lancia in una nuova avventura televisiva e partecipa come concorrente a uno dei programmi più popolari del sabato sera di Rai 1, “Ballando con le stelle”.