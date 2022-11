Curiosità su chi è Monica Leofreddi? Età, carriera, marito o compagno, vita privata, figli e Instagram

La trasmissione Verissimo inizia alle 16.30 su Canale 5 e la conduttrice Silvia Toffanin è pronta a regalare ai suoi telespettatori gioia e relax. Questo sabato saranno presenti in studio diversi ospiti, tra cui Monica Leofreddi, che avremo modo di conoscere meglio.

Biografia e carriera di Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è nata a Roma l’8 aprile 1965 ed è una conduttrice televisiva. Nel 1982 ha iniziato a lavorare come conduttrice sportiva alla televisione GBR di Roma. Piero Ottone a Le regole del gioco le fa ottenere un posto in Rai nel 1984. Ha condotto i collegamenti esterni di Unomattina dal 1986 al 1994, per poi partecipare alla conduzione di Utile e futile dal 1994 al 1996. È tornata alla conduzione sportiva nel 1996 con Jacopo Volpi a La Domenica sportiva di Rai 3. Nel 2014 è stata nuovamente al timone del programma Torto o ragione? Il Verdetto Finale, anche se nel 2014 è andato in onda su Rai 1 il programma Il Verdetto Finale.

Vita privata

Monica Leofreddi è diventata mamma per la seconda volta nel 2012, grazie al suo compagno di lunga data Gianluca Delli Ficorelli. Nel maggio 2009, Monica e Gianluca si sono sposati a Roma. Anche Antonello Venditti è stato suo compagno per nove anni. L’artista ha scritto la canzone Ogni volta in onore di Monica.

Lo stalker

Vittima di stalking, Monica è stata perseguitata per diversi anni prima che il suo incubo finisse il 4 febbraio 2014. L’uomo che la perseguitava è stato condannato a un anno e sei mesi di carcere. Monica è molto attiva su Instagram, con 145 mila follower.