Curiosità su chi è Renato De Maria marito di Isabella Ferrari? Età, lavoro, figli e vita privata

Isabella Ferrari è sposata con Renato De Maria, regista e sceneggiatore di cinema e televisione. È nato a Varese nel 1958. Nel 1972 ha partecipato all’entourage bolognese di Zio Feininger come fotoromanzo sperimentale per Frigidaire. Riceve il premio per la migliore produzione video al Festival Cinema Giovani di Torino del 1982 con una trilogia autoprodotta di vita banale, tra cui Freak Antoni e Telepornovisione.

Dal 1988 al 1989 realizza videoinstallazioni e documentari in gallerie d’arte, tra cui Love is the Answer, un video a sostegno dei malati di AIDS, e Raoni’s Return, un documentario del 1989 girato nella foresta amazzonica con la fotografia di Vittorio Storaro. Nel 1990 ha fondato Monochrome, una società di produzione video per la quale ha scritto e diretto un documentario sul 1977 a Bologna, Il trasloco.

Hotel Paura è stato il primo film in cui è apparso, nel 1996. Di questo film ha scritto la sceneggiatura e ne ha curato la regia. Nel 2001 è stato realizzato Paz!, che gli è valso cinque Nastri d’Argento, due Golden Globe e due nomination ai David di Donatello. Ha diretto 24 segmenti della prima stagione di Distretto di polizia. Nel 2000 ha prodotto il film TV Doppio agguato, interpretato da Sergio Castellitto, il Commissario Maigret, e da Isabella Ferrari nel film Amatemi. Dirige Nicole Grimaudo e Andrea Di Stefano in Medicina generale, una serie televisiva, e Giovanna Mezzogiorno in La prima linea, il suo film del 2009. Il terrorista di Prima Linea Sergio Segio è il soggetto di Prima Linea, un film basato sulle sue memorie. Nel 2010, il terrorista di Prima Linea Sergio Segio è stato protagonista di sei episodi de “Il segreto dell’acqua”, una fiction della RAI. Nel 2015 Isabella Ferrari ha prodotto e diretto La vita oscena.