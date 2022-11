Curiosità su chi è Samira Lui? Età, carriera, L’Eredità, compagmo, figli e Tale e Quale Show

Ecco chi è Samira Lui, la bella “professoressa” di Tale e Quale Show, tra vita privata e curiosità.

Samira Lui, modella e showgirl, che ha incantato i telespettatori quando è stata scelta come professoressa de L’Eredità, il programma di Flavio Insinna, conduce ora Tale e Quale Show. Dopo aver partecipato a Miss Italia, è stata concorrente di Tale e Quale Show nel 2022. Oltre alla sua vita professionale, anche la sua vita privata è intrigante. Il suo sposo è un concierge di alto livello! Scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera nel mondo della moda.

Chi è Samira Lui: la biografia e la carriera

Samira Lui, splendida modella nata il 6 marzo 1998, di segno zodiacale Pesci, è nata a Udine (Friuli Venezia Giulia). Appartiene alla famiglia senegalese da parte di padre. Nel 2017, Flavio Insinna l’ha scelta come professoressa de L’Eredità, programma della TV italiana, in coppia con Ginevra Pisani (poi sostituita da Andrea Cerelli). Il concorso di Miss Italia le vale il terzo posto, il diploma di geometra e la professione di modella. Successivamente si è iscritta all’università per studiare cinema. Oltre ad essere arrivata terza finalista a Miss Italia, ha vinto la fascia di Miss Chef 2017 preparando un piatto della tradizione friulana, il frico.

Samira Lui: la vita privata

Per molto tempo la vita privata di Samira Lui è stata avvolta nel mistero, anche perché raramente la si vedeva in allegra compagnia sul suo account Instagram. Nel febbraio 2022, però, è apparso Luigi Punzo, all’epoca suo fidanzato. Dai post sui social media, sembra che abbia iniziato una bella relazione con Luigi Punzo. Si tratta di un modello e di un uomo italo-sudanese con il quale è molto legata alla madre e al padre, entrambi di origine italiana. Per motivi di lavoro si sposta abitualmente tra Milano, Roma e Napoli, anche se è originaria di Udine. Non si sa quanto guadagna.

Chi è il fidanzato di Samira Lui, Luigi Punzo?

Nonostante sia un modello e un concierge di lusso in un hotel di alta classe, Luigi Punzo non fa parte del mondo dello spettacolo. La sua fidanzata appare spesso sul suo account Instagram e i due sembrano essere molto innamorati. La sua cantante preferita è Rihanna. Ha dichiarato di essere stata vittima di alcuni episodi di razzismo. La sua squadra del cuore è l’Udinese. Oltre a essere una tifosa, ama gli animali, lo sport e la buona cucina. Le piace trascorrere le vacanze estive in spiaggia. Ha un buon rapporto con Ginevra Pisani e dice che le due sarebbero “come sorelle”. Le piace trascorrere le vacanze estive al mare.