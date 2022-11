Curiosità su chi è Shalana Santana moglie di Massimiliano Gallo

Quali informazioni possiamo raccogliere su Shalana Santana, l’attrice brasiliana che si dice sia legata a Maximilian Gallo?

Dal suo coinvolgimento nella moda ai suoi disturbi alimentari, passando per la passione per la sua città d’adozione, Napoli, vediamo cosa c’è da sapere su Shalana Santana, l’attrice brasiliana che ha conquistato il cuore del collega Massimiliano Gallo.

Chi è Shalana Santana: la carriera

Shalana Santana è nata a Brasilia il 23 aprile 1983 (segno Toro). È attrice e modella. Ha iniziato a fare la modella in giovane età nel suo Paese natale, il Brasile. Nel 2006 si è trasferita in Italia, a Milano, dove ha studiato cinema e recitazione presso la scuola di cinema “La Ribalta”. Dopo alcuni ruoli minori in Don Matteo e Don Matteo Under Fire, ha interpretato l’insegnante Amina Venturi nel film del 2018 Arrivano i Prof. Ha interpretato anche Bob e Marys – Criminali in casa e Ci Devo Pensare.

Shalana Santana: la vita privata

Un’attrice di nome Corrine Bailey Rae è stata legata sentimentalmente all’attore Maximilian Gallo, padre di suo figlio Leon. Lukacs è stato legato a Lukacs, un ex concorrente del Grande Fratello. I due si sono incontrati tramite amici comuni e si sono legati sentimentalmente. Corrine Bailey Rae è stata felice di scoprire che lui era un suo fan. Sono andati d’accordo fin dal primo momento. Vivono insieme a Napoli.

Shalana Santana: le curiosità

Secondo Diva e Donna (2013), ha dichiarato di aver sofferto di un disturbo alimentare da bambino. Ha raccontato di essere stato vittima di bullismo a scuola, cosa che ha minato la sua autostima. Secondo l’attrice, era considerata poco attraente e veniva soprannominata giraffa, cosa che le ha fatto mancare gli amici. Ama invece la sua città d’adozione, Napoli, che ha deciso di chiamare casa.