Curiosità su chi è Valentina Persia? Età, carriera, barzellette, marito o compagno, figli e Tale e quale show

In che modo il successo di Valentina Persia ha modificato la sua vita? Ecco la sua storia…

È grazie alla sua personalità unica che Valentina Persia è riuscita a conquistare milioni di spettatori. Capelli ricci, occhi verdi, verve e un sorriso che scioglie i cuori sono solo alcune delle sue caratteristiche personali. La biografia di Persia, che apre un mondo di dolore e amore, racconta una grande tragedia, di cui lei stessa ha parlato nelle interviste. Dalle sue origini alle sue conquiste, indagheremo su tutto ciò che la riguarda, comprese le perdite che hanno avuto un impatto sulla sua vita.

Chi è Valentina Persia e dove vive?

È stata Valentina Persia a stregare con le sue battute gli italiani a La sai l’ultima? (2017, 24 agosto). Retrieved from https://www.cnn.com/2019/01/11/italia/valentina-persia-intervista-giornalista-cnn/index.html Persia è nata a Roma il 1° ottobre 1971 ed è una cabarettista, attrice e ballerina. Ha studiato danza per 24 anni ed è apparsa in La sai l’ultima? nel 1994 (Pippo Franco, 1995). È stata una delle figure più popolari del programma fin dalla sua nascita (Zuzzurro e Gaspare, 1989). Dopo essersi diplomata in recitazione, ha partecipato a Sotto a chi tocca con Zuzzurro e Gaspare e, oltre al successo televisivo, è stata anche un’apprezzata attrice. Ha recitato in alcuni film (Villa Ada, 1999; Teste di cocco, 2000; Nicola, lì dove sorge il sole, 2006; Buona giornata, 2012), ma ha lavorato quasi esclusivamente in teatro, dove recita e balla in diverse produzioni. Nel 2021 partecipa a L’Isola dei Famosi, classificandosi al terzo posto. Nello stesso anno è apparsa in Honolulu, un programma comico televisivo.

La vita privata di Valentina Persia

In un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2019, Valentina Persia ha raccontato che crescere due figli senza un partner è stato difficile. L’artista, diventata madre all’età di 43 anni grazie alla fecondazione assistita, ha parlato del difficile periodo successivo alla nascita dei suoi due gemelli, Lorenzo e Carlotta, nel 2015, in cui avrebbe rischiato di cadere in depressione. Il suo account Instagram conta decine di migliaia di follower. Non ci sono dati sul suo reddito.

Valentina Persia e la morte del compagno

La vita di Valentina Persia è stata segnata dalla morte del suo amante, Salvatore, un architetto a cui era legata da quattro anni e con cui aveva una relazione appassionata. Nel 2004, mentre piangeva la perdita dell’amato, la sua carriera subì una battuta d’arresto a causa dell’appoggio di Leo Gullotta. Pingitore le offre allora una nuova possibilità, grazie all’affetto che prova per lei. Nel 2007 esce Caterina e le sue figlie 2, una serie televisiva con Virna Lisi, Giuliana De Sio, Iva Zanicchi e Alessandra Martines. Nel 1990 si è diplomata all’Accademia Nazionale di Danza come ballerina solista. Ha scritto un libro intitolato Questo bambino a chi lo do. Come la depressione mi ha aiutato a diventare genitore.