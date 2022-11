Programmi Tv Stasera venerdi 18 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Tale e quale show Nell’ultima puntata lo show di Carlo Conti propone la sfida tra i migliori artisti di questa

edizione, terminata la scorsa settimana, e

quelli del 2021. Ogni esibizione viene valutata

e votata da Loretta Goggi (72), Giorgio

Panariello e Cristiano Malgioglio. A trionfare

un anno fa sono stati i Gemelli di Guidonia.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 ATP Finals 2022 Tra le matricole del torneo c’è anche lo spagnolo Carlos Alcaraz (19), l’adolescente dei

record, il più giovane numero uno della storia,

considerato l’erede di Rafael Nadal. Nel

2022 ha vinto il suo primo Slam, gli US Open,

dopo aver battuto nei quarti di finale, in una

partita epica, il nostro Jannik Sinner.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Il ladro di giorni Uscito di prigione dopo aver scontato sette anni, Vincenzo (Riccardo Scamarcio, 43) va

subito in Trentino dove il figlio Salvo, di 11

anni, vive con gli zii dal giorno del suo arresto.

Il bambino appare confuso dal ritorno

del padre, ma durante un viaggio verso il Sud

i due impareranno a conoscersi meglio.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Cado dalle nubi Checco (Checco Zalone, 45), un trentenne pugliese, sogna di sfondare come cantante.

Lasciato dalla fidanzata e deriso dai concittadini,

decide di cercare fortuna a Milano, dove

si stabilisce a casa del cugino. Ben presto

Checco perde la testa per una bella ragazza,

che però pensa a lui solo come a un amico.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Sopravvissuto – The MartianDurante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney (Matt Damon, 52) viene creduto

morto durante una tempesta e abbandonato

dal suo equipaggio. Ma lui è sopravvissuto

e si ritrova solo sul pianeta ostile. Con

scarse provviste, Mark deve trovare un modo

per sopravvivere e tornare a casa.

Stasera su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE

L’attualità italiana diventa uno

show grazie a Diego Bianchi:

gli danno manforte il vignettista

e coautore Makkox, il

cantautore Roberto Angelini

con la sua band e i giornalisti

Francesca Schianchi, Paolo

Celata e Filippo Ceccarelli.

Stasera su TV 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA

Rivediamo l’8ª puntata dell’11ª

stagione del reality condotto

da, tra l’altro, da Bruno Barbieri.

Tema della “Mistery Box”

sono i tuberi: i concorrenti devono

cucinare i loro piatti utilizzando

zenzero, manioca, rafano,

rapa bianca e topinambur.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA

Il nuovo governo continua a

offrire nuovi spunti a Maurizio

Crozza. Questa stagione continua

a conquistare ottimi

ascolti: 1,7 milioni di telespettatori

con uno share superiore

al 7%. Visibile anche in

streaming su discovery+.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 SCREAM (Usa 1996) di Wes

Craven con Neve Campbell, David

Arquette In una cittadina, un serial killer

con il volto coperto da una

maschera che ricorda il celebre

quadro “L’urlo di Munch”

semina la morte. La coraggiosa

Sidney cerca di fermarlo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE (Usa ‘94) di G.

Murphy con Steven Seagal

Alcuni terroristi rapiscono i

passeggeri di un treno, minacciando

di attivare un satellite

in grado di distruggere il pianeta.

Ma sul treno c’è Casey

Ryback, ex Delta Force.

Stasera su Iris alle 21.00 CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN (Usa ‘76) di J. Fargo

con Clint Eastwood

Stavolta Callaghan deve affrontare

una banda di terroristi

guidati da un reduce del

Vietnam. Come partner nelle

indagini gli viene assegnata

Kate, ispettrice neo promossa.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 TOGLIMI UN DUBBIO (Fr. ‘17)

con Francois Damiens

Il quarantenne Ewan scopre che

l’uomo che l’ha cresciuto non è

il suo vero padre e decide di

cercare il genitore biologico. Lo

individua nell’eccentrico Joseph,

ma ben presto la situazione

familiare si complica…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LEATHERFACE (Usa 2017) di

Julien Maury, Alexandre Bustillo

con Sam Strike

Cresciuto in una famiglia di

maniaci assassini, Jed Sawyer

finisce in un centro di recupero.

Dieci anni dopo, grazie alla

madre, riesce a fuggire con

altri feroci detenuti…

Stasera su La 5 alle 21.10 TRE ALL’IMPROVVISO (Usa

‘10) di G. Berlanti con Katherine

Heigl, JoshDuhamel

Holly ed Eric si detestano da

sempre. Ma il testamento di

una coppia di amici, che ha

perso la vita in un incidente

d’auto, li costringerà ad allevare

insieme la piccola Sophie.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA POLIZIOTTA A NEW YORK (Italia 1981) di M. Massimo

Tarantini con Edwige Fenech,

Alvaro Vitali LM

Due bande si contendono il

mercato della droga di New

York. Per catturare i criminali la

polizia si affida a Gianna e Alvaro,

sosia di due spacciatori.

Stasera su Rai 5 alle 21.45 FILARMONICA DELLA SCALA. TEMA 3ª p.

Prosegue il racconto dei quarant’anni

di storia della Filarmonica

della Scala, dal 1982 a

oggi. Tra i documenti tre concerti

storici diretti da Myung-

Whun Chung, Georges Prêtre

e Daniel Harding.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LUISA SPAGNOLI con Luisa

Ranieri, Matteo Martari

Perugia, primo Novecento.

Luisa Spagnoli avvia tra mille

difficoltà una pasticceria, che

però non decolla. Per evitarne

la chiusura si allea ai Buitoni,

industriali della pasta: nasce

cosi la Perugina.

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO

A un passo dalla semifinale, è

tempo di confrontarsi con i dolci

più amati della domenica. Gli

aspiranti pasticcieri, sotto lo

sguardo dei giudici , tra cui Damiano

Carrara, faranno di tutto

per rimanere in gara.

Stasera su Giallo alle 21.10 GRANTCHESTER (5ª st., ep. 1

e 2) con Robson Green

La studentessa di un college

femminile viene trovata senza

vita. Per far luce sul caso, Davenport

e Keating devono

infiltrarsi nel torbido mondo

delle confraternite e delle società

dei campus.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (8ª st., ep. 1)

«Lotta contro i fantasmi»

con LaRoyce Hawkins

Hailey e Jay seguono il caso di

una bimba uccisa da un proiettile

vagante durante una sparatoria.

Kevin non vuole modificare

la sua deposizione sulla

morte di Doyle. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL GRANDE GIOCO 1ª e 2ª p.

«Fuorigioco» – «Sostituzione»

con Francesco Montanari

Corso Manni, golden boy dei

procuratori calcistici della ISG,

viene screditato da false accuse.

Con l’aiuto del giovane procuratore

Marco Assari, cerca di

ricostruire la sua carriera.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 ROOM (Usa 2015) di Lenny

Abrahamson con Jacob Tremblay,

Brie Larson Ma vive prigioniera in una

minuscola stanza con il figlio

Jack. Quando il bimbo compie

5 anni, lei gli racconta la verità

sul mondo e cercano di

escogitare un piano di fuga.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 VICKY E IL SUO CUCCIOLO

(Francia 2021) di Denis Imbert

con Shanna Keil

Dalla scomparsa della madre,

Vittoria non ha più parlato. Un

giorno, durante una passeggiata

nella foresta, un pastore

le regala un cucciolo: l’animale

le ridarà la gioia di vivere.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 MAZE RUNNER – LA FUGA

(Usa ‘15) di Wes Ball con Dylan

O’Brien, Kaya Scodelario

Thomas, Teresa, Newt e gli

altri sono fuggiti dal labirinto,

ma ancora non sono liberi.

Sono finiti infatti in una prigione

fatta di regole e segreti

ancora tutti da scoprire.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 FRAMMENTI DAL PASSATO – REMINISCENCE (Usa ‘21) con

R. Ferguson, H. Jackman

Nick è un investigatore privato

che riesce a penetrare nella

mente facendo riemergere

ricordi ed emozioni. Ma l’incontro

con una nuova cliente,

Mae, cambierà le cose…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA

Rivediamo le quattro spose che

gareggiano per aggiudicarsi un

viaggio di nozze da favola.

Ognuna dovrà partecipare al

matrimonio delle altre e dare

un voto. Arbitra e anima la gara

Costantino della Gherardesca.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 SEX AND THE CITY (6ª st.,

ep. 7) «Il post-it si attacca sempre

due volte» con Kristin Davis,

Sarah Jessica Parker

Carrie racconta alle amiche che

Berger l’ha lasciata comunicandoglielo

con un post-it. Charlotte

annuncia di essersi fidanzata

con Harry. Seguono 3 episodi.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 I MISTERI DI AURORA TEAGARDEN: IL MISTERO DEL TESCHIO (Usa 2016) con Candace

Cameron Bure Aurora eredita da una parente

una vecchia casa. Arrivata sul

posto, trova in una cassapanca

un teschio umano. Cercherà di

scoprire chi era la vittima…

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 COBAIN: MONTAGE OF HECK

(Usa ’15) di B. Morgen Nonostante siano passati venti

anni dalla sua morte, Kurt

Cobain, cantante e chitarrista

dei Nirvana, è ancora un’icona.

Tra filmati inediti e fotografie,

il film ripercorre la vita

e la carriera dell’artista.

Programmi Tv su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 TALE E QUALE SHOW

23.55 TV7 – SETTIMANALE DEL TG1

1.10 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 TG2 EAT PARADE

13.50 TG2 SÌ, VIAGGIARE

14.00 ORE 14 Attualità

15.15 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 F.B.I.

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 ATP FINALS 2022

23.00 PUGILATO – EUROPEO PESI MEDI: MATTEOSIGNANI VS ANDERSON PRESTOT

Programmi Tv su Rai Tre

14.50 LEONARDO

15.05 PREPARARSI AL FUTURO Scienza

15.35 PIAZZA AFFARI/15.50 RAI PARLAMENTO

16.00 MARGHERITA LA VOCE DELLE STELLE Doc.

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.10 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 IL LADRO DI GIORNI

23.15 OSSI DI SEPPIA

23.55 TG3 LINEA NOTTE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.50 I PILASTRI DEL CIELO d

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTO GRADO

0.50 ALL RISE

1.45 Come eravamo 2.00

Programmi Tv su Canale 5

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI Talent

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 CADO DALLE NUBI

23.25 MAURIZIO COSTANZO SHOW

Programmi Tv su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 SOPRAVVISSUTO – THE MARTIAN

24.00 MISSION TO MARS