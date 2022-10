Curioso di sapere chi è Peppe Servillo? Età, vita privata e carriera

Peppe Servillo è un attore e cantante italiano la cui carriera è salita alla ribalta nel 2000 quando ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Solo Tu”. Questa sera lo vedremo nei panni di Don Pierino Fava ne Il commissario Ricciardi della Rai. Ecco alcune informazioni sulla vita privata e sulla carriera dell’attore.

Biografia e carriera nella musica e biografia

Peppe Servillo è nato ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, il 15 ottobre 1960. Ha vissuto però a Caserta fino a quando la sua famiglia lo ha trasferito quando era bambino. Fin da piccolo è stato affascinato dalla musica e nel 1980 ha fondato gli Avion Travel, la sua prima band. Il loro primo brano, “Sorpassando”, viene accolto così bene da essere invitato al Festival di Sanremo.

In realtà, con il loro disco Sentimento hanno vinto il concorso Ariston 2000. Peppe Servillo è apprezzato sia nel mondo della musica che in quello della recitazione. Nel 2005 ha partecipato a Uomini in Frac, un progetto speciale dedicato a Domenico Modugno. Questo concerto ha esplorato i marchi di Modugno rivisitandoli in chiave jazz. Nel 2012 si è riunito con il Solis Spring Quartet per realizzare SPASSIUNATAMENTE, un lavoro che ripercorre il repertorio della canzone napoletana. Il Festival di Sanremo ha scelto Enzo Avitabile e Avitabile nel 2018 per partecipare, dove si esibirà con Il coraggio di ogni giorno.

Peppe Servillo: carriera nel cinema

Passione di John Turturro e Indivisibili di Edoardo De Angelis hanno entrambi come protagonista Peppe Servillo. Il commissario Ricciardi è una fiction Rai in cui interpreta Don Pierino Fava. Ha partecipato a diversi film come attore, tra cui Indivisibili di Turturro e Passione di Edoardo De Angelis. Si dice che Peppe Servillo non abbia nemmeno un account Facebook o Instagram, motivo per cui è così riservato. Peppe Servillo è sposato e ha un figlio di nome Rocco. Da tempo vive a Caserta con il fratello e noto attore Toni Servillo.