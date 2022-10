Oroscopo Branko domani 26 ottobre 2022: hai letto lo zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 26 ottobre Sagittario

Oggi devi mostrare il tuo lato più umano, non è il momento di ricevere, ma di dare ed esercitare quel buon cuore che è segno caratteristico della tua natura. Una persona a te molto vicina sta attraversando un momento molto difficile e solo tu puoi liberarla da quella situazione o mitigare la sua sofferenza fino a quando non la raggiunge. Le tue emozioni potrebbero impedirti di agire secondo i tuoi impulsi in questi giorni e questo potrebbe ostacolare il tuo stile, ma non preoccuparti! Impara ad amare i tuoi momenti di “tempo libero” e usali per riflettere su ciò che è importante per te. Potresti avere più cose su cui riflettere di quanto ti dedichi il tempo. Questo è un altro motivo per cui è salutare avere un regime di esercizio fisico regolare integrato nel tuo programma. Non solo è un allenamento per il tuo corpo, la tua mente ha la possibilità di riorganizzarsi.

Oroscopo Branko 26 ottobre Capricorno

Oggi devi muoverti con grande cautela e pensare a tutto prima di farlo, i pianeti sono mal disposti e ci sono molte possibilità che subirai qualche tradimento o spiacevole sorpresa in ambito lavorativo o finanziario. Devi stare molto attento a ciò che firmi o alle decisioni che prendi. Stasera potresti voler tirare fuori la tua bottiglia di essenza di erbe di lavanda e fare un bagno caldo e vaporoso nel comfort di casa tua. Con l’attuale posizione dei corpi celesti, sei destinato a sentire una sorta di sovraccarico in termini del tuo nucleo interiore emotivo. Nutri questa parte immateriale di te stesso con le proprietà curative della lavanda. Se vai a letto in orario, è probabile che dopo un trattamento del genere avrai un sonno profondamente riposante.

Oroscopo Branko 26 ottobre Acquario

Sei nato in un segno diverso dagli altri e che tende sempre ad andare in direzione opposta, quindi se questa giornata può essere difficile, avversa o piena di lotte per la stragrande maggioranza delle persone, però, per te sarà un giorno di fortuna e felicità, i sogni diventano realtà al lavoro o questioni di cuore. Osserva te stesso in termini di dare di più agli altri di quello che dai a te stesso. Potresti essere sotto l’influenza dell’attuale clima cosmico, che potrebbe portare la tua naturale tendenza ad essere “custode di tuo fratello” a un livello malsano. Per assicurarti di rimanere centrato, guarda cosa mangi e assumi pochissimi carboidrati (se presenti) per alcuni giorni. Questo esercizio ti consentirà di concentrarti su te stesso e anche di ridurre il tipo di energia “zuccherata” che alimenta la distrazione.

Oroscopo Branko 26 ottobre Pesci

All’inizio ti aspetta una giornata difficile o avversa, anche se potresti non svegliarti di ottimo umore; ma poi tutto diventerà più chiaro e alla fine finirai per avere una giornata fortunata e felice, risolverai con successo le cose che ti preoccupano e ti aspetta anche una sorpresa che ti renderà molto felice nella tua vita intima. La configurazione astrale di oggi ti porta una potente dose di energia che puoi usare in qualsiasi modo tu voglia. Tuttavia, va detto che inascoltato, questo tipo di energia può essere depressivo. Ti consigliamo di utilizzarlo nel modo seguente: esternamente e all’interno di una determinata struttura. Entra in un regime di esercizio fisico regolare. Inizia con moderazione in modo da non scoraggiarti. L’esercizio aerobico di routine aumenterà il tuo livello di energia in modo stabile, prevenendo la caduta che deriva dall’incoerenza.