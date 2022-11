Curisosità su chi è Luisella Costamagna? Età, marito, compagno, figli, Ballando con le stelle e carriera

Fin dall’infanzia, la giornalista italiana Luisella Costamagna si è appassionata al giornalismo. Laureata in filosofia con una tesi su Alberto Savino, lavora come conduttrice per un’emittente regionale, raccontando le mostre d’arte per pagarsi gli studi. Il suo amore per il giornalismo ha ispirato grande ammirazione in Michele Santoro e Giovanni Minoli.

Chi è Luisella Costamagna: il lavoro e la carriera

Luisella Costamagna è giornalista e autrice televisiva. Laureata in filosofia con una tesi su Alberto Savino, che è stato il suo primo amore, è diventata giornalista free lance nel 1995. Nel 1996 lo stesso Michele Santoro, di cui è sempre stata una grande ammiratrice, la sceglie per Moby Dick (con Moby Dick Luisella si fa notare e vince il Premio giornalistico Giuseppe Marrazzo) e da allora lavora con Monica Giandotti per Anno Zero (2008) e Servizio Pubblico (2012). Nel 2002 ha condotto il programma Donne e parallelamente ha lavorato con Maurizio Costanzo per il varietà Maurizio Costanzo Show. Ha partecipato anche a diverse altre attività a cui sono seguiti numerosi programmi sia per la Rai che per La7 in coabitazione con Myrta Merlino; il tutto sotto la supervisione di Franca Leosini che, come noto, è una famosa giornalista italiana. Nel 2014 approda a Sky Italia e diventa il volto di Agon Channel. Lavora come editorialista per Il Fatto Quotidiano e per La Verità. Da settembre 2020 conduce Agorà: Il programma della terza rete nazionale

Marito Luisella Costamagna

Luisella Costamagna, laureata in filosofia e vincitrice del Premio Calvino, ha una relazione sentimentale con Dario Buzzolan, noto critico televisivo e scrittore italiano. Insieme hanno avuto un figlio di nome Davide. La professionalità della Costamagna è stata più volte riconosciuta con premi prestigiosi. Nel 2007 ha ricevuto il Premio giornalistico Roberto Ghinetti per il reportage Parole come ferite, nel 2013 il Premio letterario Caccuri e nel 2014 il Premio letterario Com&Te per il libro Noi che costruiamo gli uomini di Mondadori 2012.

Ballando con le Stelle 2022 e il partner

Per diciassette stagioni, dall’ottobre 2022 a oggi, Luisella Costamagna ha partecipato alla versione italiana di Ballando con le stelle. Fin da subito è stata seguita dalla conduttrice Milly Carlucci, che l’ha voluta nel cast dello show che va in onda il sabato sera in prima serata su Rai 1. Fa coppia con il maestro Pasquale La Rocca, nuovo arrivato nel cast di “Ballando” con le stelle”. Ha vinto diversi programmi legati al nostro Ballando con le stelle ed è stato arruolato da Milly Carlucci nell’edizione di quest’anno. È nato a Napoli il 24 giugno 1989, è del segno del Cancro e di professione è ballerino e coreografo. La Rocca è riuscita a vincere molti premi ea viaggiare per il mondo. La sua grande occasione è arrivata nel 2014, quando è diventato un ballerino professionista ed è stato scelto per far parte del cast di “Burn the Floor”, un’importante produzione di Broadway. Lavorare all’estero gli ha permesso di diventare poliglotta”.

Instragram

Luisella Costamagna è una donna dai molteplici impegni e dal carattere forte, che mantiene una presenza attiva nonostante il suo basso profilo sui social. Ha 112.253 follower su Facebook, 9.467 su Instagram e 39.641 su Twitter. Queste cifre testimoniano la sua popolarità come giornalista italiana.