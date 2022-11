Hai capito chi è Paola Barale? Età, marito, compagno, fidanzato, figli e Ballando con le stelle

Paola Barale (nata il 28 aprile 1967) è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl italiana. È nata a Fossano e ha 55 anni. Dal 1992 al 1995 Paola ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando era conduttrice de La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha poi sposato il 20 giugno 1998. I due hanno divorziato quando la Barale ha incontrato Raz Degan (un modello israeliano), con il quale ha una relazione dal 2002. Entrambi hanno dichiarato di non volere figli. Mentre la Barale ha dichiarato di volersi risposare, lui è sempre stato contrario al matrimonio. Il 29 maggio 2015, Barale ha annunciato via Facebook una nuova rottura e l’intenzione di risposarsi con Degan entro tre mesi.

Carriera

Paola Barale viene notata per la sua somiglianza con la cantante Madonna nel 1986, e ben presto inizia una rapida scalata al successo. La sua carriera decolla quando diventa valletta ufficiale di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna, Festival italiano, La ruota mundial e La ruota d’oro. Successivamente lavora come conduttrice e partecipa a La sai l’ultima, Stelle a quattro zampe e Un disco per l’estate. Nel 1999 ha ricevuto il premio Telegatto per il suo lavoro a Buona Domenica.

Nel 2010 è stata la conduttrice della seconda edizione del reality comedy La pupa e il secchione con Enrico Papi. Nel 2011, invece, è diventata una presenza fissa a Domenica In, nell’edizione di Lorella Cuccarini. L’anno successivo ha condotto Mistero su Italia 1 e nel 2013 ha vinto il talent show culinario La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici su Rai 1, in coppia con il concorrente Lapo Magno. Nello stesso anno lavora per il programma televisivo Mission, che la porta a viaggiare con Emanuele Filiberto nei campi profughi per rifugiati politici in Congo e altrove. Esperienze che vengono raccontate all’interno del programma. Nel 2015 ha partecipato a Pechino Express con Luca Tommassini. L’anno successivo è stato al timone di Flight 616 su Italia 1, un programma di avventura ambientato intorno al mondo.