Diletta Leotta e Loris Karius prima vacanza: ecco dove sono andati

Diletta Leotta e Loris Karius si stanno prendendo una meritata vacanza insieme. Stanno vivendo quella che, di fatto, può essere definita la loro prima vacanza di coppia, sui social media, s’intende.

Dopo numerose indiscrezioni e scatti rubati, ecco che Diletta Leotta e Loris Karius escono di nuovo allo scoperto, anche se non hanno ancora pubblicato alcuna foto insieme della loro presunta fuga a Miami. I due sembrano due piccioncini, però…

Diletta Leotta in vacanza con Karius

I piccioncini Diletta Leotta e Loris Karius si sono divertiti molto insieme. Dopo il primo bacio in pubblico, immortalato dal settimanale Chi, la conduttrice sportiva e il portiere del Newcastle si sono concessi quella che, di fatto, risulta essere la loro prima vacanza. Dove sono volati i due piccioncini? Un Miami. La nuova coppia si sta godendo una breve vacanza lontano dal caos cittadino tra sole, mare e tanto relax.

Durante la pausa dei Mondiali, la conduttrice di DAZN è libera e lo stesso difensore estremo non giocherà in Qatar. La Leotta ha postato su Instagram alcune foto in costume da bagno con didascalie come “Holiday” e ha così fatto sognare i fan. Lo stesso ha fatto Karius, che ha mostrato panorami mozzafiato di Miami e un breve video in bianco e nero mentre era in spiaggia.