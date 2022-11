Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’8 al 15 novembre 2022, le previsioni complete

Ariete

È stata una settimana di molti problemi e intensità, quindi è necessario prendersi la giornata per riposare e riflettere su ciò che si deve migliorare per raggiungere gli obiettivi. In amore, sei desideroso della sorpresa che vuoi dare al tuo partner. Tutto andrà molto bene.

Toro

Sei di ottimo umore e con un atteggiamento positivo nei confronti della vita, quindi approfitta di questo momento per pensare a un’impresa che con lo sforzo che raggiungerai abbia successo. In amore, la tua famiglia ha bisogno del tuo aiuto, quindi è tempo di restituire tutto ciò che hanno dato per te.

Gemelli

Devi dare alla mente distrazione. La routine, andare da casa al lavoro ti ha molto stressato e hai bisogno non solo di riposare, ma di fare cose diverse. Quindi dimentica i problemi e rilassati per un po ‘. In amore, goditi i pochi momenti che hai per stare con il tuo partner. Hanno bisogno di accendere la fiamma della passione.

Cancro

Devi dare energia al tuo corpo e l’unico modo per farlo è sollevare quell’umore e uscire dalla routine. Cerca la natura, corri, prosciuga. Questo ti farà molto bene. In amore, tutto andrà bene con il tuo partner se controlli gli impulsi e la gelosia. Non danneggiare la bella relazione che hanno costruito.

Leone

Sei sopraffatto da tanto lavoro, ma non è il giorno di pensare a ciò che devi risolvere, ma di rilassarti e aiutare il corpo e la mente ad essere in armonia. In amore, esci con i tuoi amici, divertiti. Lavora il merito nella tua vita che sei un essere umano meraviglioso.

Vergine

Hai il fascino e la simpatia per la superficie, quindi approfitta di questa giornata per uscire dalla routine e goderti i benefici della natura all’aperto. In amore, sei così positivo e pieno di energia che potresti inciampare lungo la strada con qualcuno molto interessante che cambierà la tua vita.

Bilancia

Devi approfittare della giornata per riposare perché la settimana che inizi sarà un sacco di lavoro. Cerca di drenare esercitandoti o a contatto con la natura. In amore, devi affrontare alcuni problemi con il tuo partner. Le differenze si risolvono parlando.

Scorpione

Lo stress che hai da quest’ultima settimana di duro lavoro può generare una crisi sanitaria. Quindi prenditi qualche giorno libero e cerca di rilassarti in modo da poter andare avanti. In amore, dai libero sfogo alla tua immaginazione e trova il momento giusto per afferrare il tuo partner e goderti una giornata insieme.

Sagittario

Goditi questa giornata molto speciale per la tua famiglia. Dimentica i problemi e dai loro il tempo di qualità che meritano al tuo fianco. In amore, il tuo partner vuole condividere momenti piacevoli, questo incontro ti sarà favorevole a portarlo con i tuoi cari.

Capricorno

Ti manca l’energia, ma questa è la stanchezza accumulata in una settimana di duro lavoro. Fai attenzione alla salute, quindi è meglio consultare il medico. In amore, metti da parte le discussioni con il tuo partner e esci dalla routine. Entrambi meritano di divertirsi molto.

Acquario

Ti senti molto bene mentalmente, quindi cogli l’occasione per avere contatto con la natura, esercitare e rilassare la mente. Te lo meriti. In amore, un amico sta attraversando un brutto momento ha bisogno del tuo aiuto. Fallo che ti ringrazierà per la vita.

Pesci

Devi recuperare energia perché ti aspetta una settimana molto dinamica, con tanto lavoro ma con grandi ricompense economiche. In amore, misura le tue parole quando si tratta di aumentare i disagi che hai al tuo partner in modo da non ferire la sensibilità.