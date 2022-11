Sai chi è Michela Ansoldi figlia di Iva Zanicchi

Michela Ansoldi è la figlia di Iva Zanicchi. Ha una mamma famosa, ma cos’altro sappiamo di lei? Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Michela Ansoldi.

Unica figlia della famosa cantante Iva Zanicchi, Michela Ansoldi è nata dall’amore tra la madre e Antonio Ansoldi. Ma chiè? Cosa fa nella vita di tutti i giorni? Vi sveliamo tutto quello che è emerso sulla sua biografia, tra lavoro, vita privata e… qualche piccola curiosità che forse non tutti conoscono.

Chi è Michela Ansoldi e dove vive?

Michela Ansoldi, nata nel 1967 a Milano, è figlia di Iva Zanicchi e Antonio “Tonino” Ansoldi, noto produttore discografico (sposato fino al 1985). Non tutti sanno che il suo percorso è totalmente diverso da quello in cui la madre e il padre hanno costruito una solida e brillante carriera: Michela Ansoldi, infatti, è lontana anni luce dal mondo dello spettacolo, vive nel capoluogo lombardo e lavora come psicologa.

La vita privata di Michela Ansoldi: matrimonio e figli

Nonostante si sappia molto poco della vita privata di Michela Ansoldi, è sposata dal 9 settembre 1995 e ha avuto due figli, Luca (nato nel 1998) e Virginia Catellani (nata nel 2002). La madre, Iva Zanicchi, ha detto della sua personalità: “È una donna fuori dagli schemi, eccezionale. Una madre e una figlia meravigliosa”. Del marito di Michela Ansoldi non si sa molto, ei social non aiutano a risolvere la voglia di curiosità sul fronte sentimentale che incornicia le loro nozze.

Altre 3 cose da sapere su Michela Ansoldi

Anche se Michela Ansoldi non sembra essere molto attiva sui social, ha un account Instagram. Tuttavia, non ha condiviso alcun contenuto. Ha studiato all’Università di Padova e, prima ancora, al Liceo Linguistico Monza di Oxford. In una delle interviste in cui si parla del rapporto con la figlia Iva Zanicchi ha rivelato di averla spesso lasciata sola a causa dei suoi impegni artistici e professionali. Una lontananza di cui Michela Ansoldi avrebbe sofferto, ma che non avrebbe intaccato il profondo legame che le unisce.