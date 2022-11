Sai chi è Fausto Pinna compagno di Iva Zanicchi?

Fausto Pinna è da anni il produttore musicale di Iva Zanicchi, ma non è suo marito. Conosciamolo meglio!

Fausto Pinna è l’eterno compagno della celebre cantante Iva Zanicchi; stanno insieme da oltre 30 anni, ma non si sono mai sposati. Anche se non hanno mai avuto figli, nella loro vita quotidiana non mancano i momenti di tenerezza: Fausto non ha mai smesso di corteggiarla come il primo giorno. Conosciamo meglio il marito di Iva Zanicchi, Fausto Pinna!

Chi è Fausto Pinna?

Il musicista Fausto Pinna è un uomo misterioso. Il suo nome è infatti dietro l’album Care colleghe di Iva (1987). Galeotto fu il singolo Solo tu: il loro primo incontro risale al 1986, proprio durante la lavorazione di quel disco. Trovare informazioni su Pinna è praticamente impossibile: non ha profili social (anche se ogni tanto fa capolino sul profilo Instagram delle “moglie”) e non si conosce la sua data di nascita, né tantomeno quanto guadagna.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 1986, quando Iva Zanicchi era ancora sposata con il suo primo marito, Tonino Ansoldi (l’uomo che, nel 1967, le diede la figlia Michela). Da Tonino ha divorziato alla fine degli anni Settanta e non ha mai voluto riannodare il filo. Una decisione che ha sempre lasciato un po’ perplessi i fan. Inoltre, ha più volte ribadito che il suo primo matrimonio è stato un errore: “Non avrei dovuto sposare mio marito”, ha spiegato a Do Not Disturb.

Non è forse vero che la famosa cantante e il suo fidanzato non si sono ancora sposati? Infatti, ha confessato a Verissimo di non volersi sposare. Crede nel sacramento del matrimonio e si è già sposata in passato, ma avrebbe potuto annullarlo. Il suo ex marito e lei hanno un ottimo rapporto. Quanto a Fausto, sappiamo che è un uomo geloso che non smette di corteggiare Iva Zanicchi. Il segreto della loro relazione? Forse la passione sotto le lenzuola: “A una certa età si alza tutto, la pressione, il colesterolo”, ha confessato la sincera cantante alla Toffanin.

Curiosità sul compagno di Iva Zanicchi

Fausto e Iva vivono in Brianza, a Lesmo. Lo sappiamo per motivi di cronaca: la loro villa è stata svaligiata ben sette volte! Possiamo intuire qualcosa della loro casa osservando attentamente alcuni video sui social network del cantante: una casa che sembra semplice e rustica, senza troppi fronzoli e lussi. Fausto è sardo, quindi ama la cucina della Sardegna; Iva, invece, essendo emiliano-romagnola, preferisce i piatti della sua regione. Come compromesso, cucinano piatti internazionali: allegri e divertenti, litigano raramente. Pare che una volta abbia tentato di commerciare la sua compagnia. Lei ha raccontato a Domenica Live: “Una volta l’ho visto che guardava una donna, una sgualdrina, scusa eh. Mi ha detto: ‘Vado a fumare’. Vedo che anche lei esce; mi sono messa dietro di loro e prima ancora che può dire ‘Buonasera’, ho detto: ‘Signora, la vuole? Lo prende puro”.