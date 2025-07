Stefano Accorsi, all’età di 54 anni, ha trasformato il suo fisico grazie a una routine di allenamento specifica, il “coffee time”

L’attore ha intrapreso questo percorso nel 2015, raggiungendo oggi un livello di forma fisica notevole. Il suo personal trainer, Antonio Saccinto, ha rivelato il segreto del suo successo.





Accorsi si allena ogni mattina, dalle 5:30 alle 7:00, in palestra o da remoto quando è in viaggio per lavoro. Questa disciplina rigorosa ha portato a una trasformazione completa della sua silhouette.

L’approccio di Accorsi al benessere va oltre la semplice cura del corpo, abbracciando un approccio olistico che ha portato a risultati sorprendenti.

L’approccio di Stefano Accorsi all’allenamento si distingue dalle comuni sessioni di fitness per la sua globalità. “Non si tratta di culto del fisico”, precisa il coach. “È un training personalizzato, con l’obiettivo di migliorare longevità, equilibrio, qualità e stile di vita”. Una filosofia che riflette la maturità dell’attore, il quale a 54 anni ha compreso l’importanza di investire su se stesso non solo a livello estetico, ma anche mentale. “Stefano si allena per un benessere completo che comprende anima, mente e corpo”, aggiunge Saccinto.

Le recenti immagini mostrano un fisico imponente, frutto indubbiamente di una disciplina rigorosa. Accorsi è stato recentemente fotografato su una spiaggia di Riccione con la moglie Bianca Vitali, 34 anni, con la quale è sposato dal 2015 e da cui ha avuto due figli. Stefano Accorsi rappresenta un esempio positivo di come, a 54 anni, sia possibile reinventarsi completamente senza perdere la propria autenticità agli occhi del pubblico.