Diletta Leotta e Loris Karius si presentano in famiglia, fanno davvero sul serio

Diletta Leotta e Loris Karius sono sempre più uniti. Eravamo stati proprio noi di Gente, qualche settimana fa (precisamente sul numero 42 uscito il 21 ottobre), a dare per primi notizia di quella che, da simpatica amicizia tra la giornalista sportiva e il bel portiere tedesco della squadra inglese del Newcastle, è rapidamente diventata qualcosa di più.

Ed eccoli ancora qui, in una sequenza fotografica esclusiva che parla già di grande intimità e di presentazioni ufficiali in famiglia. Ma andiamo con ordine: Diletta ha conosciuto Karius a Londra durante una trasferta di lavoro. Da allora, non si sono più lasciati. Nelle foto che vedete, Loris si trova a Milano dove ha alloggiato nell’appartamento di Diletta.

Non solo. Durante il giorno, mentre la giornalista di Dazn si trovava su un set fotografico, l’aitante sportivo ne ha approfittato per esplorare la città in solitaria, mangiare in un bistrot, andare dal parrucchiere come volesse prendere confidenza con i luoghi a lei familiari. La sera, Karius ha atteso la nuova fiamma a casa sua, ma è arrivata prima la mamma di lei, Ofelia Castorina, segno che le presentazioni in famiglia sono già avvenute.

Poi, finalmente, Diletta e Loris si sono incontrati per andare a cena con un gruppo di amici milanesi di lei, con cui il calciatore pare essere molto a suo agio. Insomma, tutto fa intendere che tra la giornalista e il portiere ci siano già le premesse per una storia seria. Chissà che per Leotta, dopo una serie di delusioni amorose (le ultime di nome Can Yaman e Giacomo Cavalli) sia davvero la volta buona.