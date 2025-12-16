Mio marito mi ha sgridata stasera e mi ha ferito i sentimenti





Stavo guardando dei video sul mio telefono mentre lui seguiva qualcosa in TV riguardo a Magic The Gathering. A dire il vero, non mi interessava molto, così ho iniziato a guardare video di gatti. Poi, un video su coppie anziane che si riunivano è apparso nel mio algoritmo. Era davvero bello vedere quanto fossero felici di rivedersi. Ma poi è arrivato un video in una compilation che era davvero straziante.





Il video mostrava un anziano che diceva le sue ultime parole alla moglie morente. È stato devastante e mi ha fatto tornare in mente il momento in cui abbiamo detto addio alla mia bisnonna prima della sua morte.

Così, naturalmente, mi sono venute le lacrime agli occhi mentre lo guardavo. È stato molto triste. Mi sono asciugata gli occhi e ho detto a mio marito: “Dio mio, era così triste”. Lui ha notato le lacrime sul mio viso e mi ha chiesto:

“Ma che diavolo hai? Cosa stai facendo?”. Gli ho spiegato del video.

Lui ha risposto: “Hai bisogno di trovare un hobby. Seriamente. Non capisco perché guardi queste cose”. Le sue parole mi hanno ferito profondamente e, onestamente, mi hanno fatto mettere in discussione il nostro matrimonio. Non so cosa fare.



