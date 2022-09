Diletta Leotta, ex di Can Yaman, ha un nuovo fidanzato

Nel caso di Diletta Leotta in un momento in cui si vociferava di romanticismo con una bella modella, surfista e campionessa di vela, tre anni più giovane di lei, l’italiano Giacomo Cavalli. Entrambi condividevano da tempo immagini sui loro social network che potevano farli pensare che ci fosse più di una semplice amicizia tra di loro. Ma è stato ora che la conduttrice sportiva di DAZN ha deciso di confermare quel rapporto, pubblicando alcune fotografie dei due insieme al matrimonio del fratello, un chirurgo plastico di nome Mirko nato dal primo matrimonio del padre di Diletta.

È così che la bella italiana ha voltato pagina nel suo rapporto con Can Yaman e ha dato serietà alle voci, presentando il giovane alla sua famiglia, un passo molto importante, che sebbene abbia fatto anche con Yaman, quando i due sono usciti in più occasioni insieme a sua madre, non lo ha fatto in modo così ufficiale.

Giacomo Cavalli e Can Yaman, due bei uomini per Diletta Leotta

Giacomo Cavalli è considerato uno dei modelli italiani più importanti. È stata l’immagine di marchi come Armani, Tommy Hilfiger o Mango. Laureato in Economia e Marketing presso l’Università Bocconi di Milano, si è concentrato sugli sport professionistici, in particolare la vela. Nel 2015 è stato secondo ai campionati mondiali juniores di vela. Ha oltre 80.000 follower su Instagram.