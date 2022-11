Diletta Leotta pare sia finita nella porta difesa Karius, ex del Liverpool. C’è di nuovo Eros per Ramazzotti. Berrettini fa pace con la Di Benedetto. Wanda ritrova l’amore. È finita tra Scarnatoio e la Porcaroli

In autunno cadono le foglie, la natura cambia aspetto e colore, così come i Vip che ci regalano sempre novità a riempire le nostre giornate. Tra un amore che va, uno che arriva, vecchie storie che tornano, o cambiamenti radicali di vita lo star System è sempre in continuo movimento.

Così tra un Lotti che dichiara: “questa non è una storia da gossip” e Michelle Hunziker che sembra tornare tra le braccia del suo Tomaso Trussardi, c’è chi sostiene che questa volta “le regole le detta lui” mentre la bella conduttrice attende la nascita del suo primo nipotino. Per non parlare della presunta crisi tra la bella Canalis e il suo Brian, o della relazione finita tra l’influencer Valentina Terragni e Luca Vezil. Alla bella Valentina è già stato assegnato un nuovo amore di dieci anni più giovane. Che ci piaccia o no la vita del gossip scorre e va tuffandosi nell’autunno.

Sembra che la bella giornalista sportiva Diletta Leotta stia vivendo un flirt con il calciatore Loris Karius. L’abbiamo lasciata al matrimonio del fratello in compagnia dell’allora compagno Giacomo Cavalli che già all’inizio dell’autunno la ritroviamo fresca di love story con il portiere del Newcastle United. L’autunno non solo porta le foglie cadenti ma senza dubbio sa come far riscaldare il cuore. Così pare che la bella Diletta abbia un nuovo amore.

Sarà davvero così? Le informazioni al momento sono poche ma soprattutto non sono confermate, ma da quanto si apprende pare che tra i due non si tratti solo di una semplice amicizia. Come sempre i social sono il luogo dove scovare in anteprima ogni novità, tant’è che i due sembrano seguirsi su Instagram e inoltre abbiamo una sorta di fil rouge comunicativo molto acceso. C’è anche da dire che la bella conduttrice da qualche tempo sta cercando di migliorare il suo inglese… potrebbe essere un indizio che lascia pensare che tra i due non ci sia solo un’amicizia social.

Se Michelle torna 0 tra le braccia del K suo Tomaso, Eros W si fa vedere in giro con un nuovo amore. 1 due futuri nonni sembrano aver bisogno di famiglia adesso che la loro primogenita è in attesa di un bebé. Il cantante è stato paparazzato mentre camminava, mano nella mano, con una misteriosa donna per le strade del centro di Milano al termine di una cena romantica.

Ramazzotti ha sempre mantenuto stretto riserbo sulla sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda i suoi rapporti con le donne, tenendoli al riparo dal gossip e da occhi indiscreti. Non si sa nulla di questa giovane donna ma pare che i due, una volta terminata la serata, siano entrati nello stesso portone. Beh, si può sempre condividere una coppa di champagne con un caro amico prima della buona notte, non credete? Non ci resta che attendere … e se son rose fioriranno anche in autunno. Wanda Nara non smette di stupire e dopo aver archiviato due matrimoni con due famosi calciatori sperimenta altri lidi amorosi.

E la volta di Elian Angel Valenzuela, nome d’arte L-Gante, un rapper argentino di 22 anni. Insomma, un giovanissimo tra le lenzuola della sempre affascinante Wanda. La nuova love story ha fatto infuriare l’ex Mauro leardi che da Istanbul le ha mandato un messaggio decisamente forte: “I figli ti guardano e sono arrabbiati”. La vita di Wanda Nara è senza dubbio un grande omogenizzato dove, soldi, successo, liti, amori e tradimenti sono il fil route della o sua vita e delle sue relazioni, in tutto questo sono incastonate le varie gravidanze.

El-Gante e Wanda sono apparsi sui rispettivi social con uno scatto che lascia intendere una passione senza freni. Le labbra sfiorano le labbra e la capture fa il resto. “La verità – scrive l’ex centravanti dell’Inter su Instagram – non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile. E lo zimbello del mondo intero con i suoi atteggiamenti”.

Matteo Berrettini sembra aver trovato l’amore. Il tennista azzurro pare abbia un flirt con Paola di Benedetto, showgirl, modella, conduttrice radiofonica e televisiva, influencer e vincitrice del Grande Fratello Vip 2020. La Di Benedetto è un volto, oltre che noto, molto seguito, di una bellezza mozzafiato.

Questa volta pare che il tennista faccia le cose sul serio, archiviata la breve storia con la modella Meredith Mickelson. Galeotto è stato Instagram che ha scoccato la freccia al posto di Cupido. Dalla Rete alla vita reale il passo è stato breve così si sono incontrati una sera in quel di Torino dopo che lui le ha inviato un mazzo di fiori. Tra i due sembra già esserci una nota stonata: la Di Benedetto ha più volte dichiarato che con lo sport ha un rapporto “di odio e amore”, speriamo non valga anche per il campione! La convivenza sarebbe difficile.