Oggi chi è Gloria Bellicchi moglie di Giampaolo Morelli?

Il nome della moglie di Giampaolo Morelli, attore, sceneggiatore, conduttore televisivo e regista italiano che ha raggiunto la notorietà grazie all’interpretazione dell’ispettore Coliandro, protagonista dell’omonima serie televisiva, è Gloria Bellicchi.

Gloria Bellicchi, nata in un freddo giorno di febbraio a Parma, è attrice ed ex modella. Nel 1998 ha vinto il titolo di Miss Italia e ha iniziato a lavorare con la Riccardo Gay Model Management. Questo le ha permesso di calcare le più importanti passerelle in Italia e all’estero.

Gloria ha deciso di unire la carriera di modella a quella universitaria, laureandosi in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano nel 2010. Nello stesso anno si è avvicinata per la prima volta al mondo della recitazione in una serie televisiva intitolata In crociera ed è stato proprio mentre recitava che ha incontrato Morelli. Tra i due è scattata subito la scintilla e senza pensarci troppo hanno deciso di sposarsi nel giro di pochi mesi.

L’amore tra Giampaolo Morelli, ex Miss Italia, e la moglie Gloria ha prodotto due splendidi figli: Gianmarco (2013) e Piermaria (2016). La famiglia vivemente felicemente a Roma. Both i coniugi tengono alla loro privacy ea quella dei figli: tendono a essere estremamente riservati in pubblico e Gloria non ha profili social ufficiali.