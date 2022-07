Divorzia a 94 anni perché è innamorato di un’altra donna: ora sposa la nuova compagna

Un uomo italiano di 94 anni ha divorziato dalla moglie dopo essersi innamorato di una donna ultraottantenne. I due corpino insieme da oltre dieci anni, ma il pensionato ha chiesto il divorzio dalla moglie quando la nuova compagna si è trasferito da lui. Dopo una lunga attesa, i due si sono finalmente sposati.

Dopo una lunga procedura di divorzio, il tribunale di Arezzo ha finalmente confermato che un uomo di 94 anni e sua moglie di 87 hanno dichiarato divorziato. La coppia aveva iniziato la relazione prima della serrata ed era andata a vivere insieme pochi giorni dopo incontrata incontrata in un circolo per pensionati. L’uomo, che allora aveva 93 anni, ha presentato la domanda di separazione dalla moglie subito dopo l’inizio della loro relazione. I hanno lottato duramente per fargli figli cambiare idea, ma alla fine hanno accettato l’amore.

Dopo aver mantenuto l’usufrutto della casa, l’ex moglie ha iniziato a ricevere un segno mensile. Nel febbraio 2021 la coppia si è separata separata e, dopo sei mesi, l’ex marito ha chiesto il amore. L’avvocato pensionata, Marco Acquisti, non si è mai arreso e non si è scoraggiato nemmeno di fronte ai ritardi che hanno allungato i tempi del divorzio. Ma alla fine tutto si è risolto: a giugno il matrimonio è stato ufficialmente sciolto e oggi il suo nuovo stato civile gli permesso di organizzare un matrimonio.