Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi parla la figlia Chanel. Contro suo padre, non si trattiene sui social. Forti tensioni in famiglia

L’amore più pubblicizzato dell’anno è quello della superstar del calcio Francesco Totti e della moglie Ilary Blasi. La figlia Chanel, che ha quasi due milioni di follower su Instagram, è intervenuta sul suo account per parlare della separazione e molti sono rimasti sorpresi dalle sue parole.

La scorsa settimana Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il loro amore tramite un comunicato stampa. La coppia era apparsa profondamente innamorata nonostante una relazione tumultuosa, ei loro fan sono rimasti scioccati dalla notizia. Chanel, la figlia maggiore della coppia, ha ora parlato della rottura sui social media, precisando di non voler prendere posizione nella vicenda.

Sicuramente i fan della coppia (tutti noi che seguito l’amore tra Ilary e Totti) sono rimasti inizialmente sconcertati dalla notizia della loro separazione. Tuttavia, il figlio della coppia non può essere considerato semplicemente un altro di relazione di questa relazione: se ci pensiamo bene, il legame tra questi due è stato una rara forma di comunicazione che il risultato è considerato come un colpo di fulmine, soprattutto se pensiamo a come hanno negato con veemenza qualsiasi crisi nel loro rapporto solo pochi mesi prima.

Oltre a Chanel, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno avuto anche Cristian e Isabel. Sono tre bambini che ora devono fare i conti con la separazione dei genitori, e naturalmente saranno esposti alla tempesta mediatica che ne consegue. Il gossip sulla famiglia si è già scatenato e la stessa Chanel ha più di 30.000 follower su Instagram.

Quando il matrimonio di una coppia famosa fa notizia, si discute spesso della questione dell’affidamento. In questo caso, i figli coinvolti sono tre; i primi due sono abbastanza grandi e potrebbero essere coinvolti nella decisione. È anche possibile che Chanel Totti non preferisca andare a vivere con il padre; tuttavia, questa è una delle tante voci su questa storia, e molte altre se ne sentiranno con il passare del tempo. Recentemente, sembra che Chanel Totti abbia scritto sui social media per suggerire che ha qualche problema con il padre.

Chanel contro suo padre?

Di seguito riportiamo una frase tratta dalla recente intervista di Chanel Totti al sito tanzaniano Kipenda.com: “Dio mi ha detto che il karma se ne sarebbe occupato”. La frase appare nel contesto di un’affermazione più ampia, ma senza ulteriori risultati non è chiaro chi sia il soggetto di “it” oa cosa si riferisca “it”. Le speculazioni più diffuse suggeriscono che Totti si riferisse al padre, ma non è stata data nessuna conferma. Al momento lei e sua madre sono in vacanza in Tanzania.

Al momento, l’più probabile è che ci sia una ipotesi frattura tra figlia e padre; tuttavia, chi può dirlo? Qualcuno, nei commenti, ha scritto qualcosa di contrario, pensando invece che la quindicenne preferisca andare a vivere con il padre. Una cosa è certa: i genitori si stanno separando di comune accordo e non hanno nessuna intenzione di far soffrire i figli, quindi, anche rispetto a quanto dichiarato nel stampa, faranno di tutto per rendere la separazione il più sopportabile possibile.