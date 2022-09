Dove e come vedere Juventus – Salernitana Diretta Live Tv Sky o Dzan (Serie A Ore 20:45)

Dopo il pareggio con la Fiorentina e la sconfitta con il Paris Saint-Germain nella fase a eliminazione diretta della Champions League, la Juventus cerca il riscatto contro la Salernitana. La squadra di Serie B ha vinto quattro partite consecutive e si trova a soli tre punti dalla Juve in Serie A. La partita si svolgerà all’Allianz Stadium di Torino alle 20.45, dove la Juventus ha avuto successo negli ultimi anni. Il doppio confronto della scorsa stagione si è concluso con due vittorie dei bianconeri per 2-0: allo Stadio Arechi grazie alle reti di Dybala e Morata e al ritorno con i gol della Joya e di Vlahovic.

DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi dell’intero campionato di Serie A, trasmetterà la partita in diretta esclusiva. Per vederla basta scaricare l’app DAZN su PC, tablet, smart TV e dispositivi mobili e registrarsi al costo di 29,99 euro al mese o 39,99 euro per il piano Premium. La partita dell’Allianz Stadium visibile anche su Sky per chi ha attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il campionato di Serie A proseguirà senza sosta sabato con la Juventus che affronterà la Salernitana. La Vecchia Signora vuole tornare a vincere dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta in Champions League contro il PSG. Dall’altra parte, la Salernitana è rimasta delusa dopo il pareggio senza reti con l’Empoli nonostante una prestazione più che positiva e cercherà di fare un risultato storico in casa dei bianconeri.Dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG, la Juventus si avvicina alla sfida contro i Granata con la massima attenzione possibile. L’allenatore Massimiliano Allegri si è lasciato scappare una battuta al riguardo: “Sarà più difficile giocare contro di loro perché non ti lascia spazio”.

Nei sei precedenti, la Juventus ha vinto quattro volte, ha tenuto la porta inviolata cinque volte e non ha perso contro la Salernitana in tre incontri. La Salernitana è a quota sei punti in campionato e nei due precedenti di Serie A era a un punto dopo sei giornate. La Juventus ha segnato in anticipo con un gol nei primi 10 minuti di gioco in tre partite di campionato.