Juventus Sassuolo come vedere Streaming Gratis e Diretta Live Tv Sky o Dzan

JUVENTUS-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Sassuolo

Juventus-Sassuolo Data: 15-08-2022

15-08-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri debutta in campionato con una squadra totalmente rinnovata grazie agli inserimenti degli juventini Di Maria e Bremer, ma anche con non pochi problemi come gli infortuni di Pogba e Szczęsny. Nonostante questo, i bianconeri sono tra i favoriti per lo scudetto e faranno di tutto per dimostrarlo fin dalla prima giornata. La stagione del Sassuolo è iniziata male con la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Modena, quindi la squadra di Alessio Dionisi dovrà mettere da parte questo brutto ricordo anche senza l’infortunato Scamacca e forse lasciando a casa l’attaccante Raspadori.

La Juventus debutta in Serie A in casa contro il Sassuolo: ecco dove vederla online ei pronostici sull’undici titolare.Dopo una stagione deludente, conclusa al quarto posto in campionato e senza trofeo per la prima volta in 11 anni, la Juventus riparte con dichiarate e rinnovate ambizioni di vertice. La squadra di Massimiliano Allegri si è rifatta il look durante la sessione estiva di mercato riportando a Torino Paul Pogba – che resterà ai margini fino a metà settembre – aggiungendo gli acquisti di Gleison Bremer, Angel Di Maria e Filip Kostic. A far visita a Madama sarà il Sassuolo di Dionisi, che in estate ha sopperito alla partenza di Scamacca acquistando Andrea Pinamonti dall’Inter. Gli emiliani hanno inoltre aggiunto alla formazione Agustín Álvarez dal Peñarol e Kristian Thorstvedt dal Genk. Alla guida del club c’è il riconfermato Alessio Dionisi, che alla sua prima stagione ha conquistato un undicesimo posto in Serie A lo scorso anno.

L’ultimo confronto diretto tra Juventus e Sassuolo è una partita di Serie A giocata il 27 ottobre 2021. Finì 2-1 per il Sassuolo grazie alle reti di Frattesi e di Maxime Lopez a tempo praticamente scaduto. Per i bianconeri è stato inutile il momentaneo pareggio di McKennie.

La partita tra Juventus e Sassuolo inizia alle 20.45 di lunedì 15 agosto all’Allianz Stadium di Torino. Sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, un’applicazione che può essere installata su televisori intelligenti, console di gioco come Xbox e PlayStation, o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Gli abbonati a DAZN possono anche guardare la partita in diretta streaming online tramite pc o notebook.

La prima sfida di campionato della Juventus vedrà i bianconeri opposti al Sassuolo, squadra reduce dalla sorprendente eliminazione in Coppa Italia subita ad opera di un Modena neopromosso in serie B.

Dal punto di vista tattico la compagine neroverde presenta comunque delle insidie e rappresenta quindi un primo, interessante, banco di prova per la compagine di Massimiliano Allegri. L’arrivo di Alessio Dionisi alla guida degli emiliani nella scorsa stagione ha modificato in alcuni aspetti il modo di giocare che la squadra aveva ereditato dalla precedente gestione tecnica di Roberto De Zerbi. In fase offensiva, il Sassuolo continua a cercare una costruzione dal basso volta ad attirare la pressione avversaria.

L’obittivo è quello di trovare un uomo libero alle spalle della prima linea difensiva rivale (solitamente costituita dagli attaccanti) per dare poi vita alla risalita del campo. Rispetto al Sassuolo di De Zerbi, la versione di Dionisi è però maggiormente orientata allo sfruttamento dei corridoi esterni, attraverso l’utilizzo della catena composta da terzino, mediano di parte e ala d’attacco, con difensore centrale e trequarti pronti a fornire ulteriori linee di passaggio in zona palla. Anche la ricerca della profondità si è accentuata con la volontà di raggiungere gli attaccanti il più velocemente possibile. Tuttavia, la perdita di Scamacca e quelle probabili di Frattesi e Raspadori potrebbero limitare la verticalità

della squadra, anche se in Pinamonti la squadra ha acquistato sulla carta un ideale sostituto del neo acquisto del West Ham.

Detto questo, la ricerca del controllo della partita tramite il controllo del pallone (l’anno scorso i neroverdi hanno registrato il 5° dato della A in termini di percentuale media di possesso, con il 55.2%) resta comunque basilare. Non a caso il Sassuolo dello scorso torneo è risultata essere una delle prime squadre della massima serie in tutta una serie di statistiche confermano appunto la volontà della squadra di Dionisi di dettare il contesto tattico attraverso il controllo del pallone, come ad esempio la media di durata per ogni azione offensiva (10.52 secondi), il numero di passaggi per manovra d’attacco (3.76) e la quantità di azioni da almeno 1o più passaggi (419). Tutti

dati che collocano il Sassuolo al sesto posto in queste graduatorie.