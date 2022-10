Elena Ballerini chi è? Età, marito, figli e Tale e quale show

Chi è Elena Ballerini

Nome e cognome: Elena Pappalardo

Nome d’arte: Elena Ballerini

Età: 38 anni

Data di nascita: 21 febbraio 1984

Luogo di nascita: Genova

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 56 kg

Professione: conduttrice e cantante

Figli: ha un figlio, Alberto Emanuele

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @elenaballeriniofficial

Elena Ballerini età e biografia

Elena Ballerini, partecipante a Tale e Quale Show 2022, ha richiesto informazioni su Elena Ballerini, partecipante a Tale e Quale Show 2022. Elena Ballerini è nata a Genova il 21 febbraio 1984. Il padre, Alberto Pappalardo, avvocato al momento della nascita, ha 38 anni. Pesa 56 chilogrammi ed è alta 1 metro e 70 centimetri. Il suo vero nome è Elena Pappalardo. È cresciuta a Loano. È morto prematuramente quando lei aveva solo 18 anni. In tenera età è stata esposta al mondo della musica dalla madre Marina, che in gioventù è stata una musicista. Di conseguenza, studia canto, recitazione e scrittura. Marina l’ha introdotta al mondo della musica quando, da adolescente, ha studiato musica jazz e soul e musical. Si è esibita sul palco in produzioni come “Il fantasma dell’opera”, “Cats” ed “Evita”. Si è inoltre laureata al Liceo Scientifico Giordano Bruno di Genova in Scienze Giuridiche con una tesi in diritto privato.

La vita privata di Elena Ballerini: marito e figli

Elena Ballerini, concorrente di Tale e Quale Show 2022, è sposata con Luca Federico Ghini, suo manager. Nel 2016 si sono sposati a Portofino. Qualche anno dopo è nato il figlio Alberto Emanuele. Alla domanda su quanti figli abbia Elena Ballerini, la sua risposta è “solo uno”.

Dove seguire Elena Ballerini: Instagram e social

Elena Ballerini, la concorrente di Tale e Quale Show, non ha un account su Twitter o TikTok. Il pubblico può seguirla su Facebook, dove ha 420.000 follower. Inoltre, ha 119.000 follower su Instagram. Sul suo account Instagram condivide, tra le altre cose, una serie di foto con suo figlio, i suoi amici e istantanee della sua vita lavorativa.

Carriera

Elena Ballerini ha partecipato come cantautrice a La terra delle meraviglie di Rai 2 nel 2011. Un anno dopo ha fatto il suo debutto ufficiale in La TV Ribelle, un programma di Rai Gulp. Anche il cinema di Rai Gulp è stato condotto da lei. Ha partecipato anche alle miniserie Un matrimonio e Maldamore. Per quattro anni è stata inviata di Mezzogiorno in Famiglia, il suo più grande successo nei programmi televisivi.

Nel 2018 ha pubblicato Come non darla… ed è apparso su La vita in diretta e Porta a Porta. Nel 2020 conduce 4 Zampe in Famiglia, Primo Set e il Concerto di Santo Stefano. Nel 2021 partecipa al Gran Galà dei Tulipani di Seta Nera con Pino Insegno. Il 1° ottobre 2021 inizia a lavorare come inviata di Rai2. A dispetto di quanto si possa pensare, non ha mai partecipato ad Amici. Nel 2022 Elena Ballerini partecipa a Tale e Quale Show.

Mezzogiorno in Famiglia

Elena ha collaborato con Mezzogiorno in Famiglia tra il 2014 e il 2015. È un’inviata che visita le piazze italiane. Si ritira per maternità nel 2019 e torna come ospite in alcune puntate del 2019, recitando come cantante. A partire dal 2021, Elena Ballerini fa parte regolarmente del cast di Citofonare Rai2 come inviata. Appare spesso in tutta Italia, ad esempio a Loano o a Sanremo. Paola Perego e Simona Ventura sono le conduttrici del programma, che va in onda ogni domenica.

Elena Ballerini a Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini inizia la sua avventura a Tale e Quale Show 2022 venerdì 30 settembre. A presentarla in ogni puntata sarà Carlo Conti. Per quanto riguarda la giuria, invece, questa sarà formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Andiamo avanti, ora, per vedere tutti i concorrenti… Scopriamo ora chi fa parte del cast di Tale e Quale Show 2022.