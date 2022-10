Rosalinda Cannavò chi è? Età, fidanzato, figli, Tale e quale show e vita privata

Chi è Rosalinda Cannavò

Nome e Cognome: Rosalinda Cannavò

Vecchio nome d’arte: Adua Del Vesco

Data di nascita: 26 novembre 1992

Luogo di Nascita: Messina

Età: 30 anni

Altezza: 1,73 m

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice

Fidanzato: Rosalinda è fidanzata con Andrea Zenga

Figli: Rosalinda non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @adua.del.vesco

Profilo Twitter: @14Cannavo

Rosalinda Cannavò età, altezza e biografia

Chi è Rosalinda Cannavò? La prima cosa che vogliamo scoprire su Rosalinda Cannavò è la sua biografia, quindi chiediamoci quanti anni ha, quando compie gli anni e come si chiamava prima. Adua Del Vesco è nata il 26 novembre 1992 a Messina. È un Sagittario e ha quindi 30 anni. Pesa 57 chilogrammi ed è alta 1,73 metri. Poiché sembra non avere tatuaggi visibili, è conosciuta come Adua Del Vesco oltre che come Rosalinda Cannavò. Rosalinda Cannavò è conosciuta come Adua Del Vesco fin da giovane, ma non lo usa più come nome d’arte. Poiché all’inizio della sua carriera di attrice era stato scelto per lei un nome più incisivo e più adatto al successo rispetto al suo nome di battesimo, è stato scelto il suo nome d’arte. A 16 anni si trasferisce da Messina a Roma per seguire il suo sogno di diventare attrice. Pochi mesi dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, segue alcuni corsi di teatro e di elocuzione per migliorare la sua recitazione.

Vita privata

Ci sono molte informazioni sulla vita personale e amorosa di Rosalinda Cannavò. In passato ha frequentato il collega Massimiliano Morra. Nel 2015 ha iniziato a frequentare Gabriel Garko, ma la relazione non è durata a lungo. Nel 2020, tutti e tre hanno rivelato che le loro relazioni non erano autentiche e che erano state create per migliorare le fiction in cui recitavano. In realtà, Cannavò aveva una lunga e nota relazione con Julian Condor. I due si conoscevano da tempo e avevano già avuto diversi incontri. Anche nei momenti difficili della sua malattia, Cannavò gli fu estremamente vicino. Si è comunque avvicinata a lui anche durante la permanenza nella casa del GF Vip. Ha interrotto la relazione perché ha percepito che lui non era più la persona adatta a lei.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono fidanzati. Si sono conosciuti nella casa del GF VIP, dove si sono innamorati. Nonostante le continue richieste, non hanno ancora intenzione di sposarsi. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono fidanzati. Anche se molti si chiedono se convoleranno a nozze, al momento si godono la loro convivenza. Sappiamo anche che in passato Cannavò ha sofferto di anoressia. Come racconta nel suo libro, pesava 32 chili e ha rischiato la vita perché i suoi organi interni non avrebbero funzionato correttamente a causa della sua ricerca della perfezione. Come conseguenza di questi problemi, ha avuto un disturbo alimentare, che l’ha portata a mangiare eccessivamente e di conseguenza a stare male, facendola ingrassare di 70 chili in poco tempo. Questo l’ha portata alla depressione, dalla quale è riuscita fortunatamente a riprendersi.

Dove seguire Rosalinda Cannavò: Instagram e social

Come possiamo seguire Rosalinda Cannavò sui social media? Ora sappiamo qualcosa in più su di lei, quindi possiamo seguirla su Instagram. Il suo account Instagram riporta ancora la sua precedente professione come Adua Del Vesco, ma il suo nome di battesimo è visibile nella biografia. Quante persone seguono Adua Del Vesco? Adua Del Vesco ha oltre 600.000 follower su Instagram. È attiva anche su Twitter. Pubblica regolarmente foto ed è molto apprezzata tramite i tag. Chi vuole seguirla può farlo anche su Twitter. Non ha un profilo Facebook.

Carriera

Si parla ora della professione di Rosalinda Cannavò e di come si guadagna da vivere. All’età di sedici anni si trasferisce a Roma e inizia a studiare elocuzione e teatro per diventare attrice. Sul piccolo schermo la vediamo spesso: tra le sue apparizioni ci sono Rodolfo Valentino, La Leggenda e Furore – Il vento della speranza. Inoltre, ha girato due stagioni di Non è stato Mio Figlio e Il Bello delle Donne…Alcuni Anni Dopo. È apparso anche in diversi film per il grande schermo. Nel 2014, il film Loro di Paolo Sorrentino la vede protagonista nel ruolo di una giovane Veronica Lario. Ha debuttato al cinema in Sapore di Te di Carlo Vanzina.