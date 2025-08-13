Un impresario di pompe funebri di Hull è accusato di aver conservato 35 corpi, truffato famiglie e sottratto fondi a enti di beneficenza, scatenando indignazione pubblica.





A Hull, nel Regno Unito, la comunità è stata travolta da uno scandalo che ha messo in discussione il rispetto per i defunti e le loro famiglie. Robert Bush, 47 anni, titolare della Legacy Independent Funeral Directors, è sotto processo per una serie di gravi accuse che includono impedimento alla sepoltura, frode e furto. L’uomo è chiamato a rispondere a ben 65 capi d’accusa, in un caso che ha fatto emergere falle nel sistema di controllo del settore funerario.





L’indagine è iniziata nel marzo dello scorso anno, quando la polizia di Humberside ha fatto irruzione presso la sede dell’impresa funeraria situata in Hessle Road, dopo aver ricevuto segnalazioni preoccupanti sulla gestione dei corpi. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti 35 cadaveri non sepolti e sono state individuate 163 famiglie legate ad urne cinerarie custodite senza collocazione definitiva. La scoperta ha scatenato un’ondata di indignazione pubblica e sollevato interrogativi sulla regolamentazione del settore.

Secondo quanto riportato dall’accusa, Bush avrebbe ostacolato la sepoltura legale in almeno 30 casi, oltre ad aver commesso numerosi atti di frode. Tra questi figurano false dichiarazioni riguardanti cure funerarie, cremazioni e la restituzione delle ceneri ai familiari. Inoltre, l’uomo avrebbe gestito in modo fraudolento i piani funerari e sottratto fondi destinati a 12 enti di beneficenza, tra cui Salvation Army, Macmillan Cancer Support, Help for Heroes e RNLI.

La gravità delle accuse ha portato il caso davanti alla Corte di Hull, dove Bush si è presentato per l’udienza preliminare. L’imputato, vestito in modo elegante e con il volto parzialmente coperto, si è limitato a confermare le proprie generalità. Il giudice John Thackray KC ha evidenziato la complessità del fascicolo, che conta oltre 7.000 pagine di prove. La prossima udienza è stata fissata per il 15 ottobre e, fino a quel momento, Bush resterà in libertà su cauzione condizionata.

L’impatto dello scandalo sulla comunità locale è stato devastante. La polizia ha istituito una linea diretta dedicata alle famiglie coinvolte, ricevendo oltre 2.000 chiamate nel primo mese. Per molti, il dolore è stato doppio: alcune famiglie hanno dovuto organizzare un secondo funerale per garantire una sepoltura dignitosa ai propri cari. Questo ha portato alla formazione del gruppo di supporto Hull 35, composto da 60 operatori dei consigli comunali di Hull ed East Riding, insieme a diverse agenzie. Il gruppo si occupa di assistere le famiglie colpite, rintracciare i parenti delle urne ancora non restituite e progettare giardini commemorativi permanenti.

Un’importante cerimonia di memoria si è svolta nella Hull Minster per onorare i defunti coinvolti nello scandalo. Inoltre, il gruppo Hull 35 organizza veglie mensili per mantenere alta l’attenzione pubblica sul caso. Karen, una delle attiviste più coinvolte nel gruppo e figlia di due defunti cremati dalla Legacy Independent Funeral Directors, ha espresso gratitudine verso le autorità per il loro impegno nel risolvere la situazione. Tuttavia, ha ammesso che il processo sarà estremamente difficile dal punto di vista emotivo: “Sarà emotivamente devastante.”

Per affrontare il problema delle urne non collocate, sono stati ingaggiati “cacciatori di eredi” con l’obiettivo di rintracciare i parenti e restituire le ceneri a chi ne ha diritto. Questa iniziativa rappresenta uno dei tanti sforzi messi in atto per riparare ai danni causati dalle azioni di Bush e della sua impresa.

Lo scandalo ha anche sollevato interrogativi sul vuoto normativo che caratterizza il settore funerario nel Regno Unito. La mancanza di controlli adeguati ha permesso che una situazione così grave si sviluppasse senza essere rilevata per lungo tempo. L’episodio di Hull potrebbe portare a una revisione delle normative e a un rafforzamento dei controlli per garantire maggiore trasparenza e rispetto nei servizi funebri.

Mentre il caso continua a evolversi, la comunità locale rimane unita nel suo sdegno e nella sua determinazione a ottenere giustizia per le famiglie coinvolte. La prossima udienza sarà cruciale per determinare il futuro legale di Robert Bush e per fare luce su uno dei casi più controversi mai registrati nel settore funerario del Regno Unito.



