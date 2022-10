Valentina Persia chi è? Età, compagno, marito, figli e Tale e quale show

Chi è Valentina Persia

Nome e Cognome: Valentina Persia

Data di nascita: 1 ottobre 1971

Luogo di nascita: Roma

Età: 49 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: comica, cabarettista, attrice e ballerista

Figli: ha due figli gemelli Lorenzo e Carlotta

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @persiav

Valentina Persia età altezza e biografia

Valentina Persia è una modella e attrice. È nata a Roma, in Italia, il 1° ottobre 1971, dove vive tutto. Ha 49 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso, non abbiamo informazioni. Non ha nemmeno tatuaggi. La sua famiglia non è stata molto raccontata dai media, ma sappiamo che fin da piccola era appassionata di danza e ha studiato questa disciplina per 20 anni. Si è anche diplomata in recitazione. Ama leggere, ama i profumi, soprattutto quelli floreali, e le piace imparare, non solo per motivi di lavoro ma anche perché è divertente! È anche molto amica dell’attore Leo Gullotta, che l’ha aiutata a riprendersi quando stava attraversando un periodo molto difficile della sua vita.

Vita privata

Sappiamo poco della vita privata di Valentina Persia. Non ha mai parlato del marito o del compagno. Tutto quello che proviene dalle poche interviste che ha rilasciato, in cui dice che il suo fidanzato, l’architetto catanese Salvatore, scomparso prematuramente nel 2004, era un grande uomo che la amava davvero. Per questo la sua perdita l’ha devastata. L’attore Leo Gullotta era molto vicino a Valentina Persia e l’ha aiutata a superare il momento difficile.

Valentina Persia è diventata madre di due gemelli nel 2015, ma la sua depressione post-partum è stata così grave che ha avuto un crollo psicologico. Oggi si è ripresa completamente ed è una madre molto felice dei suoi due bambini, ma non sappiamo chi sia il padre e non sappiamo se abbia un compagno. Dopo questa esperienza, Persia ha scritto un libro sulla depressione post-partum che potrebbe essere d’aiuto a tutte quelle donne che si sono trovati (o si trova) nella sua stessa situazione. Il titolo del libro è Questo bambino a chi lo do: How Depression Helped Me Become a Mother.

Dove seguire Valentina Persia: social e Instagram

Un semplice sì una domanda. Potete seguire Valentina Persia sui social media consultando il suo profilo Instagram. Ne vale la pena: l’account vanta oltre 96 mila follower ed è pieno di selfie e scatti di vita quotidiana. L’attrice usa il social per tenere i suoi follower si aggiorna costantemente sul suo lavoro e sulle sue apparizioni televisive. I suoi figli, tuttavia, non compaiono mai nei post perché preferiscono tenerli lontani dai riflettori.

La carriera di Valentina Persia

Che cosa ha realizzato Valentina Persia nella sua professione? Prima di laurearsi, Valentina Persia ha recitato in cinque spettacoli alle Terme di Caracalla nel 1985, ancor prima di laurearsi. Dopo la laurea, è diventata attrice protagonista al Teatro Parioli di Roma. Di conseguenza, ha ottenuto un’enorme popolarità. Ha recitato anche nella commedia Odio il rosso e nello spettacolo Maria Stunata nel 2013. Le sue apparizioni televisive sono iniziate nel 1994 con la partecipazione a La sai l’ultima? È arrivata in finale. Dal 1997 al 2002 ha partecipato spesso a Sotto a chi tocca. Dal 1998 al 2002 è stata ospite fissa di La sai l’ultima? su Rai 1. All’inizio degli anni 2000, Ci vediamo su Rai uno è stato un appuntamento fisso di Rai 1.

Nel 2003 ha avuto successo con Come sorelle e nel 2007 ha partecipato a Tintarella di luna e a E io pago del Bagaglino. Nel 2008 lavora in Gabbia di matti. Nel 2011 è in Nicola, lì dove sorge il sole. Ha recitato al cinema, in TV e in teatro. Oltre a partecipare all’Isola dei famosi, Valentina Persia è anche attrice. Il suo primo film è stato Étoile. Ha poi recitato in Villa Ada, Teste di Cocco, Nicola, lì dove sorge il sole e Buona Giornata. Il suo primo ruolo televisivo è stato quello di Caterina de’ Medici in Madame. In seguito è apparsa nella seconda e terza stagione di Caterina e le sue figlie. È apparsa anche in What’s the Sin You’re In?, oltre che nei drammi televisivi Honor and Respect – Part Two e Hot Blood.

Il 15 marzo ha debuttato il reality show Isola dei Famosi 2021, con 11 naufraghi. Oltre a raccontare la sua esperienza nel programma, ecco cosa è successo a Valentina Persia. Il 15 marzo ha preso il via la prima stagione dell’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. In trasmissione abbiamo trovato l’inviato Massimiliano Rosolino. Valentina sarà di grande aiuto al gruppo perché sa che hanno bisogno di lei per cucinare. È entusiasta di partecipare al reality, ma è nervosa perché dovrà far bollire l’acqua. La sua leggerezza potrebbe ostacolarla, ma sarà unica. È anche possibile che gli altri non siano abituati alla sua schiettezza. Inoltre, non le piace perdere. Non ha ancora vinto, ma ha comunque avuto un grande impatto.

Valentina Persia a Tale e Quale Show

Il classico show comico italiano Tale e Quale Show torna nel 2022, condotto da Carlo Conti. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio giudicheranno le esibizioni di Valentina Persia (concorrente) e degli altri concorrenti. In ogni puntata ci sarà anche un quarto giudice speciale. Ecco tutti i concorrenti della nuova stagione di Tale e Quale Show 2022: a loro si aggiungerà Francesco Paolantoni, a cui è stato affidato il ruolo di “ripetente”. Ad affiancarlo come coach ci sarà Gabriele Cirilli.