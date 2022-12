Elena Sofia Ricci: età, marito e figli

Elena Sofia Ricci è un’attrice italiana che ha iniziato gli anni Duemila con il film “Commedia sexy” nel 2001, in cui ha interpretato il ruolo di moglie di Ricky Tognazzi insieme a Alessandro Benvenuti e Micaela Ramazzotti. Ha poi lavorato con Vanzina in “Il pranzo della domenica” nel 2003. Dopo questo, ha trascorso un periodo di tempo lontana dal grande schermo per concentrarsi maggiormente sulla televisione, dove ha avuto successo in programmi come “Orgoglio” e “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra” nel 2006, e “I Cesaroni” (in cui ha interpretato la moglie di Claudio Amendola per cinque stagioni fino al 2012). Nel 2009 è tornata al cinema con “Ex”, e ha fatto un cameo in “Don Matteo 8” nel 2011 e in “Che Dio ci aiuti” come suor Angela. Nel 2014 è stata diretta da Özpetek in “Allacciate le cinture”, con Kasia Smutniak e Francesco Arca. Nel 2018 ha recitato nel film d’esordio di Valerio Attanasio “Il tuttofare” con Sergio Castellitto e nel ruolo di Veronica Lario, seconda moglie di Silvio Berlusconi, in “Loro” di Paolo Sorrentino.