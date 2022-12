Oroscopo Branko domani 29 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

C’è una forte attenzione al tuo senso di autostima e questo deve essere coltivato. Tuttavia, questo punto deve maturare ulteriormente. Trova la giusta misura di ciò che è tuo e di ciò che condividi. Se ti sei concentrato troppo su te stesso, devi ricordare che ti impegni per il valore e il bene degli altri. Ma potrebbe anche essere che il collettivo non capisca cosa ha valore per se stesso, chiedendoti saggezza su ciò che dovrebbe o non dovrebbe condividere.

TORO

Venere, il suo sovrano, riceve un aspetto di sfida da Saturno. Stai cercando un maggiore apprezzamento di te stesso e della tua vita personale. Ora però è chiamato a maturare questo, imparando a conciliare il piacere personale con gli impegni assunti, la carriera e gli obblighi. Potrebbero esserci anche conflitti di valori con figure autoritarie, ma che dovresti preferibilmente mediare pacificamente.

GEMELLI

C’è una grande attenzione per te nel cercare il tuo lato spirituale, subconscio, artistico e sensibile. Tutto questo va ricercato e vissuto adesso. C’è però anche un forte senso di maturazione etica, di principi e di fede che chiede di maturare in questo aspetto. Cerca di portare i tuoi sogni a un senso di scopo, oltre a smussare gli spigoli degli eccessi emotivi. Rivalutazione matura di come affronti i problemi emotivi nelle relazioni.

CANCRO

Oggi ti porta la necessità di maturare il modo in cui ti relazioni con gli amici, i gruppi e il collettivo nel suo insieme. Pur essendo un momento con forti motivazioni sociali, siete stati sfidati ad ascoltare e maturare le vostre emozioni profonde. Cerca di ascoltare la voce della saggezza dal tuo intuito e istinto per avere una visione più chiara delle relazioni. Ma deve anche evitare eccessi passionali che potrebbero nuocere.

LEONE

Sei stato motivato a coltivare valore nella tua carriera e proiezione. Tuttavia, oggi dimostra che questo valore deve maturare di fronte alle collaborazioni e alle opinioni altrui. Cerca di avere una conciliazione matura, ascoltando le critiche e riflettendo su ciò che è veramente giusto. Innamorato, sarà un buon momento per lucidare alcuni spigoli e capire quali impegni hai preso o meno con l’altro.

VERGINE

C’è una forte motivazione dal cielo perché tu espanda, cresca, rafforzi la tua fede e cerchi il meglio delle possibilità future. Tuttavia, è chiamato anche oggi a maturare questi concetti nella prospettiva del realismo, del senso critico e del pragmatismo. Cerca di lucidare i bordi dei tuoi sogni con una dose di realtà e azioni pratiche, oltre a pazienza e perseveranza per realizzarli.

BILANCIA

Venere, il suo sovrano, riceve un aspetto di sfida da Saturno. La motivazione allo scambio affettivo, sessuale e anche materiale si fa intensa. Tuttavia, hai maturato il tuo senso del potere personale e dello spazio, quindi dovresti affrontare gli scambi con un senso di limiti equi. Scopri quali sono i tuoi limiti e fino a che punto puoi e dovresti donare te stesso. Sappiate delimitare il vostro spazio, ma anche tenendo conto della vostra sensibilità e necessità di scambio.

SCORPIONE

Il momento può portarti conflitti tra relazionarti e sperimentare le tue stesse emozioni. Sei stato motivato a stare con gli altri, ad essere partner ea vivere l’amore e la vita sociale. Tuttavia, c’è anche un senso di maturità emotiva che chiede dei limiti in questo senso. Sapere quanto dovresti essere “fuori o dentro”. Concediti i tuoi momenti di ritiro per affinare i bordi di quanto dipendi dagli altri o non conti su te stesso.

SAGITTARIO

Sei stato motivato a cercare di sperimentare la routine, le attività materiali, il lavoro e la salute con intensità. La giornata di oggi vi chiede però di maturare questo, sapendo usare con correttezza la flessibilità e l’adattabilità. Saper delimitare chiaramente il lavoro e il tempo libero. Cerca domande per azioni e metodi meccanici. Sappi anche come avere dei limiti su quanto aiuti e servi gli altri, all’interno del tuo senso di valore.

CAPRICORNO

Saturno, il suo sovrano, è in aspetto di sfida a Venere. Sei stato motivato a cercare il tuo lato divertente, spontaneo e leggero. Tuttavia, oggi ti porta un certo senso di moderazione. Cerca di vivere ciò che ti dà piacere, ma senza eccessive stravaganze o spese finanziarie abusive. Dovrebbe anche evitare la pigrizia, cercando di lavorare per ciò che è giusto. Affilare gli spigoli anche nei romanzi e nei coinvolgimenti affettivi.

ACQUARIO

Saturno, il suo sovrano, è in aspetto di sfida a Venere. Hai sperimentato più coinvolgimento affettivo, familiare e personale. Tuttavia, c’è anche un forte senso di maturazione personale in corso. Devi assumere l’autorità per te stesso, levigando i bordi delle questioni emotive e anche quali valori familiari o passati sono davvero tuoi o solo imposizioni acquisite.

PESCI

Hai avuto forti impulsi a relazionarti e comunicare con le persone. Tuttavia, anche il tuo senso di spiritualità, percezione sottile e problemi psichici sono maturati. Oggi ti chiede di maturare questo senso di interazione con gli altri, ma sotto il setaccio della tua intuizione e percezione. Sapere quando stare lontano o meno da certe persone o cosa dovrebbe o non dovrebbe essere comunicato. Usa l’autorità emotiva e spirituale per interagire.