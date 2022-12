Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023, previsioni su come andrà il Capodanno

Ariete

Avrai quest’ultima settimana dell’anno per ordinare ciò che hai in sospeso e recuperare, preparare bene tutto ciò che hai in programma per il prossimo anno. La tua carta nei Tarocchi è quella del Mago che insieme al tuo segno è l’unione di fortuna e potere, quindi un ottimo anno sta sicuramente arrivando per te. Finisci di effettuare i pagamenti in sospeso ed elaborare il tuo visto. Tirate fuori dall’armadio ciò che non usate più per muovere le energie, prendete rancori dal passato e sappiate perdonare. Se quella persona non vuole vederti o parlare, immagina di averla di fronte a te e chiedi perdono in modo che la tua energia possa fluire meglio l’anno prossimo. Chiusura annuale al lavoro. Fai un viaggio con alcuni amici in spiaggia. I tuoi numeri fortunati sono 4 e 29; il tuo colore: rosso intenso. Restituisci a te qualcosa che hai già dato per perso.

Toro

Una grande settimana sta arrivando per il tuo segno e sarai pieno di intelligenza per risolvere tutti i problemi che avevi in sospeso e saprai come riorganizzare le tue idee per progredire. Avrai giorni di duro lavoro e studio, ma sarai in grado di finire tutto ciò che hai fatto quest’anno per iniziare l’altro con la migliore energia positiva. Ricorda che sei un toro e accanto alla lettera dell’imperatrice ti fa avere una sicurezza interiore molto forte, non aver paura dei cambiamenti in questi tempi. Ti invitano a una festa che ti darà molta gioia, incontrare un amore del passato ti farà sentire molto bene. Fai attenzione alle multe o alle questioni relative al governo, risolvi tutte le tue questioni legali. Ottieni denaro extra per lotteria con i numeri magici 25 e 40. Il tuo colore: blu metallizzato. La tua salute migliorerà.

Gemelli

Quest’ultima settimana dell’anno devi mettere tutta la tua energia positiva per finire tutti i tuoi compiti lavorativi e scolastici in sospeso e puoi chiudere questo ciclo del meglio. Ricorda che il tuo cartello insieme alla lettera dell’Imperatore dice che è tempo di mettere in ordine i tuoi sentimenti e sapere cosa devi fare per essere in pace con la persona giusta; Se non puoi, non portare più le energie incrociate degli altri. Ricevete riconoscimenti sul lavoro che vi riempiranno di felicità. Decidi ora di fare tutti i documenti mancanti questa settimana in modo da non averne di quelli in sospeso. I tuoi numeri magici sono 1 e 83; il tuo colore: verde intenso. Fai molta attenzione con le tue parole perché a volte ferisci le persone intorno a te senza motivo. Hai un viaggio alla porta per questa settimana.

Cancro

Saranno giorni di riconciliazione e di perdono. Ricorda che il tuo segno è fatto d’acqua e questo ti dice che è difficile togliere rancore dalla tua vita e dal tuo cuore, ma è meglio essere in pace e iniziare un anno senza legami. La lettera del Sommo Sacerdote è uscita in quest’ultima settimana, il che indica che stanno arrivando giorni per riorganizzare tutto ciò che avevi in sospeso sul lavoro e sulla scuola e iniziare a visualizzare ciò che vuoi per il prossimo anno. Ottieni un progetto last minute che ti farà guadagnare soldi extra. Prenditi cura della tua salute. Sta cercando un nuovo amore per invitarti a fare un viaggio. Elabori il tuo visto e passaporto. Fai attenzione a ciò che firmi e altro se si tratta della tua carta di credito. Non cercate più i problemi familiari, ignorate quelle energie negative che vi circondano. I tuoi numeri magici sono 1 e 33. Il tuo colore: bianco.

Leone

Quest’ultima settimana dell’anno sarà piena di emozioni e ricompense economiche, cioè finalmente paghi quei debiti del passato e ricevi l’invito a fare un viaggio in questi giorni. La lettera di The Wheel of Fortune indica che è tempo di spostare tutte le energie che ti circondano, come riorganizzare le tue cose nel tuo armadio, cambiare auto sarebbe l’ideale. Vestiti nei colori arancione e giallo per l’abbondanza. Questa lettera indica che è tempo di rinnovare e di andare avanti senza limiti. Ti danno un animale domestico in modo che tu possa diventare una persona migliore. Un amore per il segno d’aria ti cercherà di essere in coppia in questi giorni. Fai attenzione alle cause e alle rivendicazioni d’amore passate, cerca di non portare quell’energia per il prossimo anno. I tuoi numeri magici sono 13 e 27. Il tuo colore: arancione.

Vergine

Il tempo che hai trascorso in solitudine quest’anno segna finalmente la fine e una relazione stabile e il vero amore stanno arrivando in quest’anno che inizia. La carta dell’Eremita è uscita nei Tarocchi e ti dice che saranno giorni di duro lavoro, dovrai effettuare diversi pagamenti con carta di credito e recupererai. Porta fuori dalla tua casa diverse cose che non usi più in modo che l’energia positiva ti raggiunga con più forza. Non dubitate che questa carta indichi un nuovo inizio in tutte le forme della vostra esistenza. Ricevi l’invito a festeggiare il nuovo anno sulla spiaggia. Fai attenzione ai problemi di ansia e stress, cerca di non pensare troppo e calmati. I tuoi numeri fortunati sono 6 e 55. Il tuo colore magico: il giallo. Prova a portare un limone verde nella borsa per tagliare tutte le cattive energie.

Bilancia

La carta della Carrozza nei Tarocchi ti dice che in questa settimana non riempirti di dubbi sul tuo futuro, ma con propositi positivi e vedrai come saranno adempiuti. Questo è il momento del tuo segno di andare avanti senza le limitazioni che hai messo su te stesso, quindi non aver paura di ciò che verrà. Avrai lavoro extra in questi giorni. Riceverai l’invito per una cena in cui ti divertirai molto. Cerca di non essere così stressato sul lavoro, dal momento che sarai in grado di realizzare tutti i tuoi progetti. Effettui alcuni pagamenti per anticipare un debito. Questa carta di trasporto ti dice che è tempo per te di ottenere denaro extra tramite lotteria con i numeri 24 e 30; Usa di più il colore rosso perché sarà fortunato per te. Stai attento ai problemi familiari, cerca di non dover nulla a nessuno per essere in pace, che il prossimo anno porterà espansione e avventura nel mondo.

Scorpione

Quest’ultima settimana dell’anno sarà di metamorfosi nella tua vita, poiché nei Tarocchi hai lasciato la carta della Torre che indica che attraverserai un tempo di cambiamento di tutto ciò che non ti permette di avanzare nella tua vita, ricorda che il tuo segno avrà l’anno prossimo cambiamenti radicali in tutto ciò che lo circonda, Ecco perché in questi giorni devi prepararti per iniziare a crescere in ogni modo. Saranno giorni di molto lavoro in ritardo e di andare avanti. Cerca di pagare i tuoi debiti in sospeso in modo da poter ricominciare da zero l’anno prossimo. Cerca un amore del passato per tornare, ma cerca di chiudere quell’energia tossica che ti circonda e lasciartela alle spalle. Riceverai un regalo che non ti aspetti da qualcuno di speciale. I tuoi colori: rosso e bianco; I tuoi numeri fortunati sono 5 e 31. Dovrai costruire ciò che vuoi per il prossimo anno ora, quindi agisci.

Sagittario

Nell’oroscopo dei Tarocchi hai la carta della Stella che significa fede e speranza. Quest’ultima settimana dell’anno raggiungerai i tuoi obiettivi finanziari per essere in grado di pagare i debiti. Non riempire la tua mente di situazioni negative, poiché non ti permetteranno di andare avanti. Ci saranno alcune fretta nel tuo ambiente di lavoro a causa della fretta di finire in sospeso, ma non sottolineare che il Sagittario può sempre risolvere tutto. La Stella ti dice anche che devi avere equilibrio nella tua vita amorosa, mettere da parte la gelosia e la rabbia senza motivo. I vostri numeri kabbalistici saranno 11 e 29; il vostro colore: blu forte. Questa carta è molto compatibile con i segni di Pesci, Leone e Vergine per fare nuovi affari o relazioni sentimentali. Cerca di non metterti nei guai che non sono tuoi. Fai cambiamenti nella tua casa in modo che le energie positive si muovano meglio.

Capricorno

La tua forza spirituale sarà molto alta in questi giorni, dal momento che hai ottenuto la carta del Sole, il che significa che finalmente ti libererai di tutto ciò che di negativo ti circondava. Riceverai un regalo che ti darà molta gioia per il tuo compleanno. Questa carta è una delle più forti dei Tarocchi e quando si unisce al tuo segno ti dà abbastanza forza per superare qualsiasi ostacolo. Attenzione alle bugie, se non puoi dire la verità è meglio che tu non dica nulla per non renderti la vita difficile. Finisci una relazione d’amore e ne inizi un’altra. I vostri numeri kabbalistici sono 7 e 30. Sarai sempre il primo in tutto e il tuo obiettivo nella vita è avere successo, fai solo attenzione agli impulsi eccessivi del tuo temperamento e cerca di pensare prima di agire. I tuoi colori magici: rosso e arancione. L’amore per il segno dell’Ariete ti cerca di impegnarti.

Acquario

Nell’oroscopo dei Tarocchi hai ottenuto la carta del Mondo e i tuoi numeri cabalistici sono 23 e 40, questo significa che devi stare attento con il tuo carattere in situazioni complicate del tuo lavoro. È l’ultima settimana dell’anno e c’è fretta di risolvere tutto, ma ricorda di dare tempo per tempo, che tutto andrà bene. Devi capire che questa carta indica che è il tempo della maturità e della realizzazione nella tua vita, cioè che devi definire ciò che vuoi per il tuo futuro e realizzarlo. “Non tutto ciò che luccica è oro”, è un detto che devi applicare ogni giorno della tua vita in modo da capire che ci sono persone traditrici e doppi volti, quindi devi essere più sospettoso. Avrai l’opportunità di fare un viaggio. Un amico ti inviterà in un’azienda che vende auto o elettronica. Cambi il tuo look per le vacanze di fine anno.

Pesci

La carta dell’Asso di Denari indica che i tuoi numeri cabalistici sono 9 e 20, significa anche successo assoluto nelle tue mani e che saranno alcuni giorni di fortuna in tutto ciò che intraprendi. Questa carta in combinazione con il segno dei Pesci è molto mistica, quindi ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e mettere le tue idee e sentimenti per sapere cosa vuoi per il tuo futuro. Avrai progetti in sospeso che devi finire ma fallo con calma, comunque lo realizzerai. Non dormire così tanto, ricorda che è tempo di movimento per il tuo segno. I tuoi colori: azzurro e verde brillante, colori della vita e della magia. In questi giorni comprerai una nuova auto o cambierai casa. Questa carta ti dice che è il momento ideale per formare una relazione stabile come coppia. Ti danno un animale domestico. Finirai di pagare un debito, inizierai a risparmiare