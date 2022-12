Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 29 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Oggi ti porta un equilibrio di forze. Ti concentrerai sul lavoro su questioni emotive, personali e familiari, ma senza perdere la saggezza del tuo valore. Anche se devi affrontare problemi frustranti, avrai una grande base e saggezza emotiva. Un po’ più di te stesso e il tuo meglio sarà utile.

TORO

La Luna calante nel tuo segno (solare o nascente) ti porta saggezza emotiva, calma e introspezione. Tutta questa saggezza emotiva si traduce in qualcosa di produttivo nel comunicare attraverso il contatto con il Sole nel tuo settore mentale. Sarai in grado di condividere e comunicare ciò che è veramente importante, oltre ad aprirti in modo più emotivo e leggero.

GEMELLI

Avrai un buon equilibrio tra vita emotiva e materiale oggi. Hai a che fare da tempo con certe questioni psichiche, emotive e subconsce e ora avrai molta saggezza in questo campo, permettendoti di sperimentare valori e talenti materiali nella giusta misura. Fermezza materiale unita a sensibilità spirituale in un fine equilibrio di forze.

CANCRO

Il Sole nel tuo segno ti porta una grande consapevolezza di te stesso e dei tuoi scopi. Il sestile con la Luna in Toro nel tuo campo sociale ti permette di bilanciare l’energia tra essere te stesso e trattare con amicizie, persone e gruppi. Questa saggezza interiore ti permette di avere un buon distacco, ma senza perdere l’amore per le persone, le cause e i gruppi a cui ti sei dedicato.

LEONE

Oggi ti porta energia di equilibrio tra la tua vita emotiva e professionale. Il Sole, il tuo sovrano, ti chiede di lavorare e chiarire questioni subconsce e profonde emotive. Questo favorisce il lasciar andare vecchi schemi e valori del mondo esterno. Eserciterà il suo mestiere con amore e il suo intuito gli porterà preziose indicazioni e intuizioni al riguardo.

VERGINE

La vibrazione di oggi ti porta equilibrio tra esperienze sociali e principi. Hai lottato per stabilire meglio le tue convinzioni, obiettivi, principi e obiettivi. Ora avrai saggezza emotiva in modo da poterla portare in contesti sociali con armonia. Cerca di vivere le tue amicizie, le tue cause e la vita sociale, ma usando la saggezza di essere chi sei e come ti posizioni nella vita.

BILANCIA

Oggi c’è un buon equilibrio tra le tue profonde forze emotive e il tuo senso del dovere e della rettitudine nel mondo esterno. Sei stato chiamato a trasformare le tue emozioni e oggi può portarti risultati benefici da questo processo. Anche in condizioni restrittive, avrai la capacità di analizzare le frustrazioni con calma, equilibrio e saggezza. Il tuo magnetismo e la tua forza emotiva ti mostreranno i modi migliori.

SCORPIONE

Oggi ti porta un buon equilibrio tra i tuoi principi e le tue relazioni. Siete stati chiamati ad aprirvi di più al contatto con gli altri e oggi potrete farlo con grande equilibrio, senza rinunciare ai vostri principi, ma essendo ricettivi. Riformulazione di scopi comuni e necessità di adattamento, ma in tono amorevole.

SAGITTARIO

La vibrazione di oggi ti porta la necessità di una profonda trasformazione emotiva, ma con molto realismo, senso critico e calma. Anche quando devi affrontare emozioni e frustrazioni, cerca la vibrazione terrena della Luna in Toro che ti sta calmando. Le pratiche corporee possono essere eccellenti per smantellare barriere e corazze emotive.

CAPRICORNO

Oggi ti offre un eccellente potenziale di equilibrio tra essere te stesso e vivere con gli altri. Ultimamente hai lavorato sulla tua creatività e sul senso del potere personale e oggi avrai molta saggezza per sperimentarlo, permettendoti di essere più aperto con l’altro, ma senza dover accontentare o adattarti in eccesso.

ACQUARIO

Oggi avrai un’energia che favorisce l’equilibrio tra vita personale e lavoro. Sei emotivamente connesso alle tue radici, alla famiglia, alle emozioni e ai problemi personali, ma c’è anche un’importante attenzione all’adempimento dei compiti materiali. Il lavoro e le occupazioni possono servirti come un modo per lavorare saggiamente le emozioni.

PESCI

Oggi ti porta equilibrio tra comunicare ed essere te stesso. Sarai molto creativo, centrato e consapevole di te stesso, ma anche con sensibilità emotiva per ascoltare e dire tutto ciò che è necessario. Dona un po’ più del tuo splendore, soprattutto nella comunicazione, negli studi e con le persone intorno a te.