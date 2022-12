Chi è Stefano Mainetti marito di Elena Sofia Ricci? Storia finita…

Elena Sofia Ricci è un’attrice e cantante italiana nata a Firenze il 29 marzo 1962. Ha iniziato la sua carriera nel cinema con il film “Impiegati” di Pupi Avati nel 1985, ricevendo il premio come miglior rivelazione dell’anno con il Globo d’Oro. Ha continuato a lavorare in cinema, televisione e teatro, interpretando ruoli in film come “Io e mia sorella” di Carlo Verdone nel 1987, “Ne parliamo lunedì” di Luciano Odorisio nel 1989 e “In nome del popolo sovrano” di Luigi Magni nel 1990. Ha anche lavorato in televisione in programmi come “Quei trentasei gradini” e “Un uomo in trappola”, e ha recitato in spettacoli teatrali come “La scuola delle mogli” (da Molière) e “Il bugiardo” (da Goldoni).