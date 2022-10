Emigratis, anticipazioni seconda puntata: stasera 5 ottobre 2022, chi sono gli ospiti

L’ultimo programma di Pio e Amedeo, Emigratis-La resa dei conti, sarà divertente come la prima della settimana scorsa? Tra gag, siparietti e risate, che sicuramente non mancheranno, sarà interessante vedere cosa combineranno nella prossima puntata.

Chi sono gli ospiti di stasera a Emigratis

La seconda puntata di questa sera vedrà il duo comico foggiano “Bufalone” e ” Mexican” impegnati a navigare nelle città di Londra e Parigi. Tra gli ospiti della serata ci saranno:

Gianluigi Donnarumma

Sfera Ebbasta

Maxi Lopez

Antonio Conte

Dejan Kulusevski

Fausto Leali

Giovanni Pernice

Chef Nusret

Endless

Pierluigi Gollini

Pio e Amedeo hanno creato il concept per la trasmissione “Emigratis” di Italia 1 “Le iene”. I due cafoni cercano divertimento e pasti ovunque vadano, spesso all’estero. Vengono rappresentate situazioni in cui i due personaggi si trovano in imbarazzo ed esprimono volgarità e ignoranza. Il programma va in onda su Italia 1 dal 2016. “Emigratis” vain onda su Canale 5 dall’inizio dell’attuale stagione, anche se il programma era inizialmente previsto per la stagione precedente.

Nella nuova stagione, “The Reckoning”, facciamo la conoscenza di Pio e Amedeo, due personaggi unici e vestiti in modo piuttosto eccentrico, bufaloni e messicani , che cercano di salvare il mondo. La voce di Francesco Pannofino sarà ancora una volta la coscienza dei due protagonisti, che sono “ecosostenibili a modo loro”.

I nostri itinerari raggiungeranno le più svariate località del mondo, da Londra a Los Angeles, da Parigi a Miami. Gli scrocconi incontreranno, come di consueto, personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport. L’ex campione di pugilato Mike Tyson sarà uno dei personaggi più noti, ma non mancheranno altre personalità italiane e straniere.Mahmood, Gianluca Vacchi, Felipe Massa, Fausto Leali, Matteo Berrettini, Antonio Conte, Katherine Kelly Lang (la Brooke di Beautiful ) , Bufalone e Mexican cercheranno aiuti economici per le loro vacanze (e li richiederanno) per essere rigorosamente liberi.