Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che cosa sta succedendo tra loro

Che cosa sta succedendo fra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker? Prima, a febbraio, il bacio in tv nel programma Michelle Impossible, a giugno la partecipazione al video Ama e, infine, lo scorso sabato sera, la sorpresa della conduttrice al concerto dell’ex marito all’Arena di Verona. Il feeling, l’amore, l’affetto.

Difficile fare distinzioni fra i sentimenti quando sono così forti. E poi la gioia di diventare nonni, adesso che la loro figlia Aurora ha ufficializzato la dolce attesa. Segno che non si erano sbagliati quando, 24 anni fa, si giurarono amore eterno al Castello Odescalchi. Sono lontani i tempi della burrascosa separazione, degli avvocati, dell’“inchiostro velenoso” come lo chiamava Ramazzotti. Lo diciamo subito, perché da anni lo sosteniamo. La storia fra Eros e Michelle è sempre rimasta sospesa perché, quando finì, nel 2002, Michelle non era in grado di decidere autonomamente.

Faceva parte di una setta che le suggerì di lasciare il cantante e lei lo fece. Aurora era piccola, aveva sei anni, Eros era disperato. Amori sbagliati, copertine che facevano soffrire. Per questo, quando Michelle si liberò dalla morsa di quella setta (ricordiamo l’intervento salvifico di Antonio Ricci, Enzo Biagi, Vittorio Feltri) si rese conto di quello che aveva fatto. Lei amava Eros, non aveva mai smesso di farlo. C’erano cose che non andavano, il successo travolgente di Michelle aveva turbato certi equilibri di coppia, ma la Hunziker era pronta a rileggere il passato.

Eros aveva sofferto troppo, non era pronto a ricominciare. Presero strade diverse, pur restando amici. Michelle, nel 2014, ha sposato Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste; Eros, lo stesso anno, ha sposato Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Eros si è lasciato nel 2019, Michelle lo scorso gennaio. Trussardi aveva capito tutto, mal sopportava la presenza di Eros nella vita della moglie. Poi arriva Michelle Impossible, one woman show della Hunziker su Canale 5 ed Eros è gradito ospite. Sul palco c’è feeling, i due si salutano con un bacio romantico. I fan sognano, ma loro provano a fare i pompieri, a spegnere quel “fuoco nel fuoco”.

A giugno esce il video del singolo Ama di Eros, dove compaiono Michelle e Aurora. Poi la Hunziker frequenta il medico Giovanni Angiolini, ma capisce che non è la persona che cercava. E arriviamo ai giorni nostri. Mentre Aurora conferma la dolce attesa, Eros parte per l’anteprima del suo tour mondiale, che accompagna l’uscita dell’album Battito infinito. All’Arena di Verona c’è anche Michelle: sale sul palco e canta con l’ex marito che le dedica una frase significativa: «Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così», tratta dal brano Quanto amore sei.

Qualche mese fa domandammo a Michelle cosa sarebbe accaduto se non fosse stata condizionata quando lasciò Ramazzotti, e lei ci rispose: «Non ci è dato di sapere. La scelta, purtroppo, l’ho fatta perché ero condizionata da gente che mi diceva che lui mi tradiva, che non era giusto per me, che era negativo. Sicuramente è successo perché ho avuto quell’esperienza, ma non saprò mai. Magari saremmo insieme da 26 anni, magari no». Adesso, però, entrambi sono padroni del proprio destino. E, sotto la pioggia dell’Arena di Verona, qualcuno ha ricominciato a credere alle favole.