Le voci su Giorgia Meloni si sono scatenate nelle ultime ore, grazie a Francesco Meloni, con cui l’attrice non parla da oltre 30 anni, per ovvi motivi.

Francesco Meloni, età e carcere

Anche se il padre di Giorgia è stato arrestato nel 1996 per spaccio di droga, si sa poco della sua vita privata. Dal 1988 Giorgia non ha più avuto contatti con il padre, quindi non era presente quando lui è stato coinvolto in attività criminali. Non si sa quando sia nato il padre, che nel 1996 sarebbe stato imprigionato per 9 anni per spaccio di droga. Le pubblicazioni spagnole riportano che ha scontato una pena di 9 anni per traffico di droga.

Figli

Anche se Francesco Meloni è legato ad attività criminali, non confrontare nei rapporti sulla figlia Giorgia. Sappiamo solo che è il padre del leader del centrodestra e di sua figlia Arianna. Non si sa se abbia altri figli o se si sia risposato altrove. Quando la Meloni aveva solo un anno, il padre si trasferì alle Isole Canarie, abbandonandola. Per molti anni ha gestito un ristorante, finché non si è reso conto che il crimine era più affascinante di un lavoro onesto.

Secondo la giornalista Rula Jebreal, la Meloni non è responsabile dei crimini commessi dal padre, ma spesso usa i crimini commessi da alcuni stranieri per criminalizzare tutti gli immigrati e dipingerli come un rischio per la sicurezza. Secondo Jebreal, in democrazia sono responsabili gli individui, non i gruppi. La giornalista ha preso spunto da un recente servizio giornalistico in Spagna che ha rivelato che il padre della Meloni era stato condannato per traffico di droga (all’epoca aveva già lasciato la famiglia).