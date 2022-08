Fiorentina-Cremonese Streaming Gratis dove vederla Canale tv, diretta live

FIORENTINA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Cremonese

Fiorentina-Cremonese Data: 14 agosto 2022

14 agosto 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale TV: DAZN, Zona DAZN

DAZN, Zona DAZN Streaming: DAZN

La Fiorentina apre il campionato di Serie A contro la promozione Cremonese. Ecco come vederla in TV, in streaming e le probabili formazioni. La partita tra Fiorentina e Cremonese è una delle sfide in programma per la prima giornata di Serie A. Le due squadre hanno obiettivi stagionali molto diversi: La Fiorentina è stata senza una delle più belle sfide della scorsa stagione, chiudendo al settimo posto. in campionato e qualificandosi per l’Europa League. Tante le novità del mercato estivo, tra cui il portiere Gollini dal Manchester City e l’ex attaccante del Real Madrid Jovic.

La Cremonese ha sorpreso nell’ultimo campionato cadetto, partendo dietro a molte altre squadre ai nastri di partenza e conquistando poi la promozione in Serie A arrivando seconda dietro al Lecce. L’ultima partita di Serie A tra Fiorentina e Cremonese risale al 1995/96. A Firenze la Fiorentina si impone per 3-2, con le reti di Padalino, Baiano e Batistuta. Per i grigiorossi segnarono invece Maspero e Fantini. Ecco cos’altro c’è da sapere sulla partita: da come vederla in TV o in diretta streaming alle formazioni delle squadre.

DAZN trasmetterà in esclusiva il confronto tra Gigliati di Italiano e Cremo di Alvini. Per vedere su una smart TV, selezionare l’app DAZN; per vedere su una TV non smart, collegare un dispositivo (PlayStation, Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stck TV) al televisore utilizzando un cavo HDMI o un cavo audio ottico digitale. Sul canale 214 di Sky la partita sarà disponibile su DAZN Zone.