Fiorentina Juventus come vedere Streaming Gratis Diretta Live TV Sky o Dzan

Il campionato di Serie A è iniziato da qualche giorno e la competizione si fa più serrata con l’avvicinarsi dei Mondiali. Il turno infrasettimanale vedrà affrontarsi Udinese e Fiorentina alla Dacia Arena di Udine, alle 18.30 di mercoledì 31 agosto. Si prevede che entrambe le squadre daranno il massimo per vincere.I padroni di casa, che hanno dimostrato di essere un avversario ostico anche in questo campionato, scendono in campo con l’intenzione di osare filo da torcere alla squadra di Vincenzo Italiano.

I padroni di casa hanno aperto la stagione facendo una discreta figura contro i campioni d’Italia, riuscendo a segnare due gol contro la solida difesa del Milan, di cui uno dopo soli due minuti. Anche se la partita si è poi conclusa con una sconfitta per la squadra di Sottil, non c’è dubbio che la Fiorentina abbia dato al Milan motivo di volontà. La squadra di casa non si accontenterà e cercherà di strappare tre punti ai rivali questa sera. Dal canto suo, la Fiorentina è pronta ad affrontare l’Udinese su un campo così scomodo.

La qualificazione ai gironi della Conference League ha fatto ben sperare la squadra di Italiano, che ora è pronta a cercare la vittoria. Il campionato è iniziato bene per i toscani, con una vittoria contro la neopromossa cremonese. Poi due pareggi, uno con i cugini dell’Empoli e uno contro il super-informato Napoli di Luciano Spalletti, ma non perdetevi la diretta streaming gratis di Udinese-Fiorentina.

La partita di Serie A tra Udinese e Fiorentina si terrà mercoledì 31 agosto alla Dacia Arena di Udine. Il calcio d’inizio è previsto per le 18.30 ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN; gli abbonati potranno seguire la partita scaricando l’app su Smart TV, collegando la TV a un TIMVISION BOX oa una console, oppure aprendo il sito da un PC o scaricando l’app da un cellulare. In alternativa, i tifosi di Udinese e Fiorentina non abbonati potranno seguire la partita passo passo attraverso gli account Twitter ufficiali delle due squadre.