Francesca Porcellato: la sua vita difficile, chi è, età, incidente, gare, medaglie

Francesca Porcellato è nata a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso il 5 settembre del 1970. Sembra che la sua vita purtroppo sia iniziata piuttosto male. All’età di 18 mesi è stata investita da un camion proprio mentre giocava nel cortile di casa. È rimasta vittima di un incidente piuttosto grave che ha fatto perdere a Francesca l’uso delle gambe. La riabilitazione sia negli ospedali che in altri contesti è stata piuttosto difficile da affrontare, ma alla fine lei è riuscita a raggiungere l’obiettivo.

Francesca Porcellato, la sua vita difficile già dai primi mesi

A circa 6 anni è stata assegnata una prima carrozzina e così come la stessa ha dichiarato, pare che il suo primo pensiero sia stato quello di trasformarla e renderla comunque più veloce. I tempi in cui tutto ciò è accaduto erano gli anni 80 e non erano sicuramente migliori per affrontare tutto quello che una bambina con handicap ha dovuto e doveva affrontare. È stata comunque affiancata da alcuni atleti e amici che le hanno dato tanta forza. Quando era ancora una ragazzina avrebbe voluto partecipare ad una gara di paese. Purtroppo le impedirono di farlo proprio per una disfunzione negli arti inferiori.

La carriera

Tuttavia però lei non si è mai persa d’animo ed ha provato e riprovato a convincere anche gli organizzatori dicendo che avrebbe corso con la carrozzina ma purtroppo non le venne permesso di prendere parte alla gara. Un gesto bellissimo fu quello compiuto dal ragazzino che vinse la medaglia il quale decise di portargliela e porla al collo di Francesca ma lei rifiutò.

Francesca ha vissuto tutta la sua vita dedicata allo sport e questo stato per lei è stato un modo per poter affrontare il tutto. Ha iniziato la sua carriera nel nell’atletica paralitica all’età di 16 anni. Ha dimostrato sin da subito di avere delle grandi qualità atletiche soprattutto in alcuni Sport quali ciclismo sci e atletica. Sempre negli stessi anni Francesca è stata denominata Rossa volante per la sua chioma proprio dal colore rosso ed anche per la volontà di far sfrecciare da piccola la sua sedia a rotelle.

Maratone, medaglie e gare, la sua carriera nel mondo dello sport

In diverse occasioni ha confermato il suo grande talento e lo ha fatto anche vincendo diverse medaglie e giochi paralimpici e mondiali agli europei. Ha vinto alla maratona di Boston dove ha partecipato 4 volte registrando anche un record storico. Poi ha preso parte anche alla maratona di New York e Parigi.. A Barcellona ha accettato una sfida vincendo nei 400 metri, ottenendo la medaglia di bronzo. Il suo nome nelle competizioni paralimpiche è apparso per ben 9 volte a partire proprio dalle edizione di Seul nel 1988 fino a quella di Pechino nel 2008. Per quanto riguarda la carriera sciistica sappiamo che la sua prima apparizione risale ai giochi paralimpici invernali di Torino 2006. Poi ha preso parte anche all’edizione di Vancouver 2010.