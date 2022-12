Francesco Totti innamoratissimo di Noemi

Erano a cena con i rispettivi avvocati, non proprio la cosa più romantica del mondo, ma, all’uscita dal ristorante, si sono scambiati un bacio. E, cosa ancora più significativa, lo hanno fatto sapendo di essere seguiti dai fotografi, quasi per fare loro un regalo vista l’attesa e visti i mesi che hanno passato a pedinarli, spesso senza risultati, fra Roma e Sabaudia.

È stata Noemi a prendere il viso di Totti fra le mani e a stampargli un bacio. Giusto per far capire che il loro legame è solido e che lei non ha paura di prendersi il proprio uomo. Insieme, invece, hanno preso casa a Roma nord e hanno fatto l’albero di Natale, immortalato da Noemi sul proprio profilo Instagram chiuso, ma con qualche spiffero.

Qualche giorno fa pare che Totti e la Bocchi abbiano persino discusso al ristorante, ma rientra tutto nelle dinamiche di una coppia. E Totti e Noemi lo sono, anche se non sappiamo bene da quando. Secondo Totti da Capodanno scorso, e questo significa che, fra pochi giorni, festeggeranno il primo anno d’amore ufficiale.

E, “Chi” è in grado di anticiparvi, lo faranno al caldo. E non saranno i soli. Totti e Noemi nascono come coppia sulle ceneri di rapporti passati. Soprattutto Totti, che ha annunciato la separazione da Ilary lo scorso 11 luglio e festeggia già il Natale nella nuova casa.

La Blasi, abbiamo visto, non è rimasta a guardare troppo a lungo. In questi giorni Totti è tornato in Qatar nelle vesti di ambasciatore Fifa per assistere alle finali dei Mondiali di calcio, ma poi potrà festeggiare il suo primo Natale con Noemi.

Il capitano ha voluto fortemente costruire con lei un legame che non fosse soltanto di coppia, ma anche di famiglia. Ha voluto che i rispettivi figli si conoscessero e che fossero con lui e Noemi nelle occasioni importanti, come feste e compleanni. Totti ama la famiglia, ama i propri figli e non vuole rinunciare a quel rapporto, quel calore che ha sempre vissuto con loro.

Chissà come sarà l’anno che verrà per Totti e Noemi. Si sposeranno? Avranno un figlio? Si lasceranno? Il bello di questa storia, che sta appassionando tutti dallo scorso febbraio, quando Dagospia l’ha svelata, è che nessuno sa come andrà a finire. Nemmeno i diretti interessati.